В Уфе учитель лицея №161 избил семиклассника ремнем прямо на уроке

В уфимском лицее №161 после видео из класса проверяют действия учителя труда: он ударил семиклассника ремнем и связал ему руки.

Следователи в Уфе начали расследование инцидента в лицее №161 Демского района. Учитель технологии во время урока ударил семиклассника ремнем и связал ему руки. Видеозапись наказания опубликовали в соцсетях.

Как пошлый рисунок Чебурашки привел к порке в лицее №161

Видео конфликта распространили региональные Telegram-каналы. На кадрах видно, как мужчина наносит удары ремнем ученику, который стоит у доски. Другие школьники в этот момент смеются и снимают происходящее на телефоны.

По данным gazeta.ru, педагог преподает технологию и имеет стаж около 20 лет. Причиной агрессии стало поведение подростка: он срывал урок и нарисовал на компьютере непристойную карикатуру на учителя в образе Чебурашки. В ответ преподаватель применил силу: ударил школьника ремнем, связал ему руки и пнул.

Уголовное дело СК и проверка прокуратуры Башкирии

Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело. Учителю вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

Параллельно проверку начали прокуратура Башкирии и региональный уполномоченный по правам ребенка. Сейчас следователи допрашивают руководство лицея, родителей и участников конфликта, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Предыдущие скандалы: травля ученика в школе №27 Уфы

Осенью 2025 года мать третьеклассника заявила о систематической травле сына: по ее словам, одноклассники били ребенка сменной обувью и караулили в туалете, а администрация называла это «конфликтом интересов» и бездействовала.