0
2 часа
Происшествия

В Уфе суд признал погибшего водителя виновным в аварии с пятью жертвами

Кировский суд Уфы прекратил уголовное дело о ДТП на трассе Уфа — Оренбург, в котором весной 2024 года погибли пять человек.
судейский молоток в руках судьи
©Gemini

Кировский районный суд столицы Башкортостана завершил рассмотрение уголовного дела по факту ДТП на трассе Уфа — Оренбург. В аварии, произошедшей весной 2024 года, погибли пять человек.

Виновным признан 22-летний Ильфат — водитель легкового автомобиля, который также погиб в этом столкновении. По данным суда, молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд установил: нарушения ПДД и эксплуатация неисправного автомобиля находятся в прямой причинной связи с гибелью людей. Легковой автомобиль столкнулся с поливальным КАМАЗом. Двое пассажиров выжили. Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Похожие записи
0
16.02.2026
Криминал

В Башкирии предприниматель похитил 300 тысяч рублей субсидий, оформив фиктивных работников

дверь с табличкой судья
Житель Баймакского района получил госсубсидии за трудоустройство безработных, которых на самом деле не нанимал
0
10.02.2026
Криминал

В Стерлитамаке вынесли приговор начальнику смены после взрыва на заводе

судейский молоток в руках судьи
Суд Стерлитамака назначил начальнику смены нефтехимического завода наказание в виде трех лет принудительных работ за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель двух человек.
0
09.02.2026
Криминал

Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

подследственный в зале суда
В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.
0
09.02.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

посудимого ведут в зал суда
Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
0
09.02.2026
Криминал

В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

женщина в зале суда
Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.
0
06.02.2026
Криминал

В Уфе суд отправил на принудительное лечение отца, выбросившего дочь с 4-го этажа

арест преступника
Орджоникидзевский районный суд Уфы освободил от уголовной ответственности мужчину, выбросившего трехлетнюю дочь из окна. Его направили на принудительное лечение.
0
05.02.2026
Криминал

Суд избрал меру пресечения для уфимского школьника, напавшего на гимназию

школьник с травматом
Суд в Уфе решил не отправлять подростка, устроившего ЧП в школе 3 февраля, в СИЗО. На время следствия он будет под домашним арестом. История громкая, но, как выяснилось, «оружие» оказалось игрушечным, а пострадавших официально нет.
0
30.01.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

дверь с табличкой судья
Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.