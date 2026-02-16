В Уфе суд признал погибшего водителя виновным в аварии с пятью жертвами

Кировский суд Уфы прекратил уголовное дело о ДТП на трассе Уфа — Оренбург, в котором весной 2024 года погибли пять человек.

Кировский районный суд столицы Башкортостана завершил рассмотрение уголовного дела по факту ДТП на трассе Уфа — Оренбург. В аварии, произошедшей весной 2024 года, погибли пять человек.

Виновным признан 22-летний Ильфат — водитель легкового автомобиля, который также погиб в этом столкновении. По данным суда, молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд установил: нарушения ПДД и эксплуатация неисправного автомобиля находятся в прямой причинной связи с гибелью людей. Легковой автомобиль столкнулся с поливальным КАМАЗом. Двое пассажиров выжили. Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.