В Уфе столкнулись автобус и медицинский УАЗ

В районе Сипайлово в Уфе произошло ДТП с участием общественного транспорта и машины скорой помощи, о чем стало известно от очевидцев 2 июня.

По данным источников, авария случилась между автобусом «НефАЗ» и микроавтобусом «УАЗ» медслужбы. В результате столкновения фельдшерский автомобиль опрокинулся набок, получив серьёзные повреждения кузова. На задней части машины отчётливо различима символика красного креста.

По данным экстренных служб, трагедия унесла жизни двух сотрудников Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра. Пострадали шофер транспортного средства и работник пищеблока учреждения.

Медики направлялись обратно в пищеблок после выполнения служебных обязанностей — они доставили вечернее питание больным. Глава Минздрава региона выразил соболезнования родственникам погибших и заверил в поддержке их семей. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Руководитель республиканской ГАИ Владимир Севастьянов лично прибыл на место происшествия.