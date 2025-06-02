Главная » Происшествия
453

В Уфе столкнулись автобус и медицинский УАЗ

©МЧС по Башкирии

В районе Сипайлово в Уфе произошло ДТП с участием общественного транспорта и машины скорой помощи, о чем стало известно от очевидцев 2 июня.

RuTube

По данным источников, авария случилась между автобусом «НефАЗ» и микроавтобусом «УАЗ» медслужбы. В результате столкновения фельдшерский автомобиль опрокинулся набок, получив серьёзные повреждения кузова. На задней части машины отчётливо различима символика красного креста.

RuTube

По данным экстренных служб, трагедия унесла жизни двух сотрудников Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра. Пострадали шофер транспортного средства и работник пищеблока учреждения.

Медики направлялись обратно в пищеблок после выполнения служебных обязанностей — они доставили вечернее питание больным. Глава Минздрава региона выразил соболезнования родственникам погибших и заверил в поддержке их семей. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Руководитель республиканской ГАИ Владимир Севастьянов лично прибыл на место происшествия.

ДТП в Уфе происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.