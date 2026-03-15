В Уфе спасатели вызволили собаку, чья лапа застряла в карабине

На улице Рассветной в столице Башкирии сотрудники УГЗ с помощью специнструмента освободили домашнего пса из металлической ловушки.

На улице Рассветной в Уфе лапа домашней собаки оказалась намертво зажата в металлическом карабине. Владельцы животного не справились с проблемой собственными силами и обратились к экстренным службам.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии, на место оперативно прибыли сотрудники ведомства с профессиональным оборудованием. С помощью специнструмента они бережно раздвинули крепление и высвободили конечность пса. В УГЗ подчеркнули, что помощь животным входит в задачи спасателей, но приоритет всегда отдаётся вызовам, связанным с угрозой жизни людей.

Напомним, 30 января 2026 года сотрудники УГЗ Уфы вызволили собаку, зажатую металлическими конструкциями между гаражами на улице Мелеузовской в Калининском районе. Тогда для освобождения пса использовали специальное оборудование и верёвочный крюк.

24 января 2026 года спасатели Уфы провели сложнейшую операцию по спасению трёх щенков, застрявших между металлическими гаражами при морозе –27 °C. Сотрудникам УГЗ пришлось дважды выезжать на место и распиливать болгаркой стенку гаража.

В феврале 2026 года сотрудник Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС Фидель Залилов достал собаку из ледяной расщелины в Киндерлинской пещере Гафурийского района. Животное провело в ловушке более суток, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.