В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

Как прошла операция
Спасателей вызвала местная жительница: она заметила в глубоком логу неподвижное тело. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) обнаружили женщину на самом дне.
Склон оказался слишком крутым для пешего спуска, поэтому спасатели применили альпинистское снаряжение. Они спустились вниз, закрепили пострадавшую на носилках и подняли ее наверх.
Эвакуация осложнялась рельефом: до машины скорой помощи группу отделяли 150 метров узкой заснеженной тропы. Спасатели пронесли носилки этот путь вручную.
Состояние пострадавшей
Женщину передали медикам с сильным переохлаждением. Речь ее была несвязной, и она смогла назвать только свое имя. По предварительным данным она находилась в алкогольном опьянении.
Аналогичные происшествия в 2025 году
Напомним, 21 ноября, на проспекте Октября 57-летняя женщина провалилась в яму возле гаражей. Она провела там два часа. Спасатели искали ее 30 минут: пострадавшая потеряла голос от холода и не могла звать на помощь.
15 мая в районе бульвара Славы женщина оступилась во время прогулки и скатилась по склону оврага. Она травмировала ногу и не смогла выбраться сама. Спасатели эвакуировали ее двумя группами.
Что делать
Если вы увидели человека, лежащего в овраге или яме, не пытайтесь спускаться самостоятельно без страховки — вы рискуете оказаться рядом. Сразу звоните по номеру 112.