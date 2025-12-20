0
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить. Инцидент произошел на улице Сибирякова.
спасатели на месте происшествия
©УГЗ Уфы
Как прошла операция

Спасателей вызвала местная жительница: она заметила в глубоком логу неподвижное тело. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) обнаружили женщину на самом дне.

Склон оказался слишком крутым для пешего спуска, поэтому спасатели применили альпинистское снаряжение. Они спустились вниз, закрепили пострадавшую на носилках и подняли ее наверх.

©УГЗ Уфы

Эвакуация осложнялась рельефом: до машины скорой помощи группу отделяли 150 метров узкой заснеженной тропы. Спасатели пронесли носилки этот путь вручную.

Состояние пострадавшей

Женщину передали медикам с сильным переохлаждением. Речь ее была несвязной, и она смогла назвать только свое имя. По предварительным данным она находилась в алкогольном опьянении.

Аналогичные происшествия в 2025 году

Напомним, 21 ноября, на проспекте Октября 57-летняя женщина провалилась в яму возле гаражей. Она провела там два часа. Спасатели искали ее 30 минут: пострадавшая потеряла голос от холода и не могла звать на помощь.

15 мая в районе бульвара Славы женщина оступилась во время прогулки и скатилась по склону оврага. Она травмировала ногу и не смогла выбраться сама. Спасатели эвакуировали ее двумя группами.

Что делать

Если вы увидели человека, лежащего в овраге или яме, не пытайтесь спускаться самостоятельно без страховки — вы рискуете оказаться рядом. Сразу звоните по номеру 112.

