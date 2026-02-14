В Уфе спасатели распилили кольцо, застрявшее на опухшем пальце мужчины

Житель Уфы переодел кольцо на другую руку и не смог снять его после того, как палец опух

Житель Уфы решил поменять привычное расположение кольца и надел украшение с одной руки на другую. Вечерний эксперимент с аксессуаром закончился неожиданными последствиями — наутро палец сильно распух и приобрёл синюшный оттенок. Кольцо намертво застряло на пальце.

Попытки самостоятельно избавиться от украшения успехом не увенчались. Мужчине пришлось обратиться за помощью в Управление гражданской защиты.

Сотрудники службы установили, что кольцо изготовлено из прочного сплава, который не поддавался стандартным инструментам. Спасатели применили гравер и осторожно распилили металлическое украшение. Операция завершилась успешно — палец удалось спасти, кольцо сняли.