Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
ребенок застрял в клетке
©УГЗ города Уфы

Пальчик уфимского мальчугана теперь в безопасности, хотя для его спасения из крысиной клетки потребовалась целая спецоперация. Об этом необычном инциденте рассказали в городском Управлении гражданской защиты.

Тревожный звонок поступил спасателям из Орджоникидзевского района Уфы в минувшие выходные. Семья с улицы Садовой сообщила, что их четырёхлетний сын оказался в беде. Малыш из любопытства сунул палец в решётку, за которой живут его домашние крысы, но обратно конечность уже не пролезла.

На место приехала дежурная смена спасателей. Оценив ситуацию, они достали слесарный инструмент. Действовать пришлось максимально аккуратно, чтобы не напугать ни ребёнка, ни его питомцев.

Специалисты бережно отогнули несколько металлических прутьев клетки, и палец маленького исследователя был освобождён. К счастью, всё закончилось благополучно. Мальчик не пострадал, да и грызуны не успели проявить к его пальцу гастрономический интерес.

Для уфимских спасателей такие вызовы, связанные с детским любопытством, — не редкость. Буквально на днях им пришлось вызволять двухлетнюю девочку. Её палец застрял в металлическом игрушечном звоночке, и родителям не удалось помочь ей самостоятельно. Специалистам пришлось использовать ножовку, чтобы аккуратно распилить и разогнуть игрушку. Тогда тоже обошлось без серьёзных травм.

Сотрудники УГЗ регулярно напоминают родителям внимательнее следить за малышами и проверять безопасность игрушек и окружения.

