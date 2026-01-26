0
Происшествия

В Уфе спасатели ниткой сняли три кольца с отекшей руки беременной женщины

В Уфе сотрудники Поисково-спасательного отряда помогли беременной женщине снять три кольца. Украшения сдавили отекшие пальцы, спасатели применили метод с использованием нити.
Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы помогли местной жительнице избавиться от украшений, которые начали передавливать палец. Женщина на 36-й неделе беременности не смогла снять кольца из-за сильного отека. Спасатели решили проблему без распиливания металла, сохранив и палец, и ювелирные изделия.

Заявка в Информационно-диспетчерский центр поступила вечером. Уфимка на 36-й неделе беременности заметила, что ее пальцы начали стремительно отекать. На одной руке оставались сразу три кольца. Украшения врезались в кожу и начали причинять боль.

Сначала супруги пытались справиться своими силами. Муж пробовал снять кольца подручными средствами, но отек только усиливался. Чтобы не рисковать кровообращением кисти, семья вызвала профессионалов.

На вызов приехали сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы. Они осмотрели руку и выбрали щадящий способ помощи. Применять слесарный инструмент и кусачки не стали — это могло напугать женщину и повредить украшения.

Спасатели использовали классический метод с ниткой. Они продели плотную нить под кольца, а свободный конец туго намотали на фалангу пальца, чтобы максимально уменьшить его объем. Затем, разматывая нить с обратной стороны, они аккуратно стянули кольца одно за другим. Процедура прошла быстро, медицинская помощь уфимке не понадобилась.

Что делать, если кольцо застряло

Врачи и спасатели рекомендуют снимать украшения заранее, если вы склонны к отекам, особенно во время беременности или в жару. Если кольцо уже застряло, попробуйте поднять руку вверх на пару минут, чтобы уменьшить приток крови, или используйте смазку — жидкое мыло, масло, жирный крем.

Если палец посинел, потерял чувствительность или вы чувствуете пульсацию, прекратите попытки снять украшение самостоятельно. Не ждите утра — звоните по номеру 112. Чем дольше пережат палец, тем выше риск некроза тканей.

Похожие случаи

16 января 2026 года помощь потребовалась в селе Чесноковка Уфимского района. Там кольцо застряло на пальце 15-летней девушки.

В той ситуации отек оказался слишком сильным, и метод с ниткой не сработал. Спасателям Госкомитета РБ по ЧС пришлось разрезать металл специальным инструментом, чтобы освободить палец подростка.

0
