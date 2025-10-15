0
6 часов
Происшествия

В Уфе спасатели извлекали тела погибших в массовом ДТП при помощи гидравлического инструмента

Гражданская защита Уфы показала видео спасработ после массового ДТП. Фура Shacman без тормозов протаранила 12 авто, двое погибли.
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало видео спасательной операции после массовой аварии 15 октября, в которой погибли двое человек. Для извлечения тел мужчины и женщины из искореженного легкового автомобиля спасателям пришлось использовать специальный гидравлический инструмент.

Извлечение погибших в ДТП
Video
©УГЗ Уфы

Утром 15 октября на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе китайский грузовик Shacman с отказавшей тормозной системой на скорости протаранил 11 автомобилей. В аварию попали 12 машин: большегруз-виновник, еще один грузовик и 10 легковых автомобилей. Машины раскидало по проезжей части и тротуарам, несколько автомобилей оказались в кювете, один грузовик отбросило к остановочному павильону.

Массовая авария на Новоженова в Уфе
RuTube
©Mash

Двое человек — мужчина и женщина, находившиеся в одном из легковых автомобилей, — погибли на месте. Их личности уточняются. Всего в аварии пострадали восемь человек. Троих доставили в городскую клиническую больницу №21: один находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще три человека после осмотра отказались от госпитализации.

комментарий Владимира Севастьянова
RuTube
©ГАИ по Башкирии

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов прибыл на место трагедии, где продолжают работать спасатели, медики и следователи. Прокуратура республики взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия. Движение на перекрестке было заблокировано на несколько часов.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова
RuTube
©БашДТП

С начала 2025 года в Уфе произошло 734 ДТП, в которых погибли 22 человека — Башкирия входит в число регионов с высокой смертностью на дорогах. Это массовое ДТП стало одним из самых крупных в столице республики по количеству пострадавших автомобилей. За день до трагедии, 13 октября, уфимские спасатели проводили учения по отработке действий при ДТП с пострадавшими.

