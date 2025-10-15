В Уфе спасатели извлекали тела погибших в массовом ДТП при помощи гидравлического инструмента

Гражданская защита Уфы показала видео спасработ после массового ДТП. Фура Shacman без тормозов протаранила 12 авто, двое погибли.

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало видео спасательной операции после массовой аварии 15 октября, в которой погибли двое человек. Для извлечения тел мужчины и женщины из искореженного легкового автомобиля спасателям пришлось использовать специальный гидравлический инструмент.

Извлечение погибших в ДТП ©УГЗ Уфы

Утром 15 октября на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе китайский грузовик Shacman с отказавшей тормозной системой на скорости протаранил 11 автомобилей. В аварию попали 12 машин: большегруз-виновник, еще один грузовик и 10 легковых автомобилей. Машины раскидало по проезжей части и тротуарам, несколько автомобилей оказались в кювете, один грузовик отбросило к остановочному павильону.

Массовая авария на Новоженова в Уфе ©Mash

Двое человек — мужчина и женщина, находившиеся в одном из легковых автомобилей, — погибли на месте. Их личности уточняются. Всего в аварии пострадали восемь человек. Троих доставили в городскую клиническую больницу №21: один находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще три человека после осмотра отказались от госпитализации.

комментарий Владимира Севастьянова ©ГАИ по Башкирии

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов прибыл на место трагедии, где продолжают работать спасатели, медики и следователи. Прокуратура республики взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия. Движение на перекрестке было заблокировано на несколько часов.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова ©БашДТП

С начала 2025 года в Уфе произошло 734 ДТП, в которых погибли 22 человека — Башкирия входит в число регионов с высокой смертностью на дорогах. Это массовое ДТП стало одним из самых крупных в столице республики по количеству пострадавших автомобилей. За день до трагедии, 13 октября, уфимские спасатели проводили учения по отработке действий при ДТП с пострадавшими.