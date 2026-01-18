В Уфе сожители устроили драку и повредили лифт в новостройке

Конфликт между тремя жильцами съемной квартиры в микрорайоне Яркий перерос в потасовку, в результате которой пострадала девушка, а лифт оказался сломан. Полиция проводит проверку.

В микрорайоне Яркий города Уфы произошла драка между тремя сожителями. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в лифте дома на улице Машинистов.

На записи видно, как мужчина и женщина нападают на молодую девушку. Во время потасовки пострадал лифт. На кадрах заметна бутылка с алкоголем у одного из участников конфликта.

Что произошло

Все трое снимали квартиру в этом доме. Ночью компания употребляла спиртное, после чего началась ссора. Словесная перепалка переросла в драку: 29-летний мужчина и 42-летняя женщина избили 22-летнюю сожительницу, сообщили в пресс-службе МВД по Башкортостану.

Пострадавшую доставили в больницу. Мужчину и женщину задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

По факту избиения проводится проверка. По её результатам примут процессуальное решение.