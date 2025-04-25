В Уфе сотрудник УСБ получил перелом ключицы во время проверки бдительности курсанта МВД

Студент применил борцовский прием, приняв проверяющего за настоящего нападающего с ножом

В Уфе курсант сломал ключицу проверяющему из УСБ, приняв его за нападавшего. Боевая подготовка курсанта Уфимского юридического института МВД оказалась слишком хороша для проверяющего. Инцидент произошел у КПП на улице Софьи Перовской и попал на камеры видеонаблюдения, сообщает «Честный репортаж» сегодня, 25 апреля.

Сотрудник Управления собственной безопасности решил проверить бдительность дежурного курсанта, используя для инсценировки предмет, напоминающий нож. Реакция студента оказалась молниеносной — он догнал «злоумышленника», выполнил борцовский прием с броском прогибом, а затем применил болевой захват.

Итог проверки оказался неожиданным для самого проверяющего — диагноз «перелом ключицы» и больничный вместо рапорта о результатах проверки.

— Красавчик, четко среагировал, — написал в соцсетях пользователь с ником Michael Jordan.

— Когда несение службы в нужных руках 💪 красава, — пишет Эльвина.

— Сессию закрыл считай, досрочно, — отшутился Sh.

— Молодец, по физической подготовке у него точно должна быть оценка 5, — считает Леся.

Позже стало известно, что видео было опубликовано в 2023 году. На кадрах запечатлен курсант МВД и сотрудник комендантского отделения УЮИ. Это была плановая проверка. Сотрудники других служб и ведомств участия не принимали. В ходе проверки никто не пострадал и травм не получал.

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