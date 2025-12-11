В Уфе сорвался лифт с подростками и повредил трубу с горячей водой

В уфимском Затоне лифт с двумя 15-летними подростками сорвался в шахту и пробил трубу ГВС. Салон начал заполняться паром, детей спасли сотрудники МЧС.

По данным МЧС Башкирии, инцидент произошел 10 декабря в многоэтажке на улице Ахметова в микрорайоне Затон. Двое 15-летних подростков зашли в кабину, которая внезапно сорвалась вниз и пролетела ниже первого этажа. Жесткое приземление усугубилось коммунальной аварией — конструкция пробила трубопровод горячего водоснабжения.

Замкнутое пространство моментально начало заполняться паром. Школьники оказались в смертельно опасной ловушке: снизу хлестал кипяток, дышать становилось нечем. На место экстренно прибыли бойцы пожарно-спасательной части № 32 и бригады лифтовых служб.

Специалистам пришлось действовать максимально быстро, чтобы вытащить детей из «паровой камеры». Совместными усилиями МЧС и техников несовершеннолетних удалось эвакуировать.

Прибывшие врачи осмотрели пострадавших на месте. Серьезных травм и ожогов удалось избежать — жизни ребят ничего не угрожает, их отпустили домой. Сейчас прокуратура республики начала проверку управляющей компании и ответственных за эксплуатацию подъемника.

Это далеко не первый случай «восстания машин» в башкирской столице за последние два года. В феврале 2025 года похожая история случилась в другой уфимской многоэтажке: тогда лифт с тремя школьницами рухнул с третьего этажа. Кабина сначала застряла, в ней погас свет, а затем она резко ушла вниз. К счастью, сработали ловители, и никто серьезно не пострадал.

Годом ранее, в январе 2024-го, едва не погибли пять человек в доме на улице Революционной. Подъемник, перегруженный пассажирами, сорвался и пролетел несколько пролетов. Тогда следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По статистике Ростехнадзора, только за 2024 год в стране официально зарегистрировали четыре крупные аварии с лифтовым оборудованием. В этих инцидентах травмы получили пять человек, двое из которых погибли. Эксперты связывают череду происшествий с износом фондов и проблемами в обслуживании импортных комплектующих.