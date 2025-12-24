0
46 минут
Происшествия

В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
сумка скорой помощи
©rutube

Первоклассник вернулся из школы с угощением — одноклассники раздавали сладости в честь дня рождения. Оставшись дома один, ребенок съел пирожное Choco Pie. Реакция организма оказалась мгновенной: кожа покрылась сыпью, начался отек дыхательных путей.

Задыхаясь, мальчик успел позвонить матери. Женщина услышала в трубке хрипы, сразу вызвала скорую помощь на домашний адрес и выехала с работы. Врачи прибыли, когда лицо ребенка уже посинело от нехватки кислорода. Медики подключили пациента к кислородному баллону и доставили в реанимацию.

Забытая аптечка

По данным Telegram-канала «SHOT ПРОВЕРКА», у мальчика с детства диагностирована тяжелая аллергия на сладкое. В школьном рюкзаке он всегда носил «тревожный чемоданчик» с антигистаминными препаратами, но в панике не догадался им воспользоваться.

Ранее ребенок дважды пробовал такие пирожные под контролем родителей без последствий. Третья попытка спровоцировала критическую реакцию. Сейчас школьнику назначили строгую гипоаллергенную диету.

Спасение и закон

Напомним, в октябре 2025 года житель республики лишился водительских прав, спасая соседку с аналогичным приступом.

У женщины начался отек Квинке, она начала задыхаться. Поскольку скорая задерживалась, сосед решил отвезти ее в больницу самостоятельно. По дороге машину остановили инспекторы ГИБДД и выяснили, что водитель был нетрезв. Несмотря на то что мужчина спас жизнь соседке, суд лишил его прав за вождение в нетрезвом виде.

