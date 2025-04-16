В Уфе шифер пролетел в сантиметрах от коляски с ребенком

Отец успел укрыться под козырьком подъезда

В Уфе едва не произошла трагедия — куски шифера сорвались с крыши многоэтажки и рухнули в паре метров от мужчины, катившего детскую коляску. Инцидент случился 16 апреля в микрорайоне Черниковка, видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как отец малыша успел среагировать в последний момент, укрывшись под козырьком подъезда.

Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов объяснил случившееся сильными порывами ветра. По его словам, управляющая компания уже занимается восстановлением поврежденной кровли.

— Как же страшно представить, что могло случиться! Слава богу, что все обошлось без жертв. Это действительно чудо, особенно когда речь идет о маленьких детках. Надеюсь, родители будут более внимательны к таким изменениям погоды и смогут избежать подобных ситуаций в будущем. Берегите себя и своих близких! – комментирует случившееся Виктория А.

— Родители внимательны?? Может папа этого ребенка еще должен был залезть на крышу заранее проверить и прикрепить этот шифер? А то мало ли…, — возмущается Сабина В.

— Крыши давно пора менять. Регоператор, раздающий, когда проснетесь? – пишет Айгуль.

— Это всё из-за оплаты на капремонт кому попало. Вот если бы государственные учреждения делали бы это, то делали бы на совесть, чтобы потом не краснеть и не отвечать за подобное, — считает Cesar.

— На улице Борисоглебская 30/1 на крыше дома лежат 2 стопки шифера, я вот постоянно на них смотрю, особенно когда ураганы и сильные ветра, и думаю вот-вот скоро полетят оттуда, прямо на машины и на людей, и в нашем дворе со всех соседних дворов приходят дети на площадку… Вот не знаю куда обратиться чтобы убрали эту стопку шифера. Очень опасно что лежат прям на крыше, — отмечает Ирина.

— Когда я переехала 4 года назад из одного района в другой и вышла на балкон 9-этажного дома, у меня был шок. В соседнем доме в пятиэтажке на крыше лежала на краю крыши очень большая стопка шифера старого. А ведь впритык к дому этому — тротуар, где детский сад рядом и ходят утром мамы и папы с детьми и просто прохожие и школьники в школу, ведь рядом лицей. Я срочно позвонила в 112, потом в УК. Мне отвечают в УК, что шифер лежит уже 6 лет и ничего не случится. Но через неделю, ПРИЕХАЛ АВТОКРАН И УВЕЗ ШИФЕР!!!! Так, что звоните 112 срочно, пока не случилось беды. Не проходите мимо, не будьте равнодушными, это спасет чьи-то жизни, — рассказывает пользователь с ником Логика.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что годовалый ребенок из Уфы, госпитализированный после употребления никотинсодержащего вещества, помещен в Республиканский специализированный дом ребенка. Инцидент произошел в доме прабабушки-опекуна, где малыш обнаружил снюс, принадлежавший знакомому ее внучки.