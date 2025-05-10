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В Уфе семья пострадала в ДТП с пожарной машиной

©БашДТП

Пьяный водитель с женой и детьми в салоне устроил дичайшее ДТП на Кольцевой в Уфе — протаранил пожарную машину, сообщают очевидцы.

После столкновения тип повёл себя как настоящий джентльмен — первым делом вытащил из авто не раненную семью, а водку и шашлыки.

авария в уфе
©БашДТП

А в это время его жена и дети, все в крови, пытались выбраться из разбитой машины самостоятельно.

На месте уже работают скорая и полиция. Медики занимаются пострадавшими, а мужчине теперь придется объяснять, почему шашлык оказался важнее безопасности собственных детей.

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ДТП в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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