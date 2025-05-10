В Уфе семья пострадала в ДТП с пожарной машиной

Пьяный водитель с женой и детьми в салоне устроил дичайшее ДТП на Кольцевой в Уфе — протаранил пожарную машину, сообщают очевидцы.

После столкновения тип повёл себя как настоящий джентльмен — первым делом вытащил из авто не раненную семью, а водку и шашлыки.

А в это время его жена и дети, все в крови, пытались выбраться из разбитой машины самостоятельно.

На месте уже работают скорая и полиция. Медики занимаются пострадавшими, а мужчине теперь придется объяснять, почему шашлык оказался важнее безопасности собственных детей.

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