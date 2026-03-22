В Уфе сбитые БПЛА упали на строящуюся высотку в Затоне: что известно о пострадавших

Два беспилотника упали на недостроенный дом в Уфе — внутри находилось 16 человек
В уфимском микрорайоне Затон 21 марта два сбитых беспилотника упали на строящийся многоэтажный дом. В момент падения на территории находилось 44 человека: 16 внутри дома и 28 во дворе. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по ЧС.

Двое рабочих получили лёгкие травмы — помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Из ближайших учебных заведений и общежитий эвакуировали студентов.

«Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров

После падения обломков дронов загорелся утеплитель на фасаде здания. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Жизнеобеспечение Затона и других районов не нарушено, город работает в штатном режиме, службы гражданской защиты усилили дежурство.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы, а два из них упали на строящийся дом в Затоне. Как сообщало издание «Комсомольская правда — Уфа», первые свидетельства падения поступили около 9:40–9:45 утра — жители услышали громкий хлопок и  заметили возгорание на верхних этажах недостроенной 27-этажной высотки.

На место прибыли экстренные службы во главе с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. По данным мэрии, специалисты оперативно устранили последствия, а городская комиссия по ЧС провела экстренное заседание по факту инцидента.

С осени 2025 года режим беспилотной опасности в Башкирии вводился неоднократно. Утром 15 января 2026 года над республикой были сбиты три БПЛА. 17 февраля Госкомитет по ЧС Башкирии вновь объявлял режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы ограничивал полёты, жителям рекомендовали оставаться в помещениях.

Хабиров: механизм отражения атак БПЛА в Башкирии полностью отлажен

Глава республики назвал противодействие беспилотникам «рабочей рутиной» и отметил слаженную работу сил Минобороны и служб безопасности предприятий.
Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в центре Уфы

В жилом доме на улице Заки Валиди загорелась квартира — из здания эвакуировали 47 человек, в том числе 8 детей. При тушении пожарные обнаружили тело 52-летней женщины.
В Уфе нетрезвый водитель вёз двухлетнюю дочь

В Уфе инспекторы ДПС остановили нетрезвого 42-летнего мужчину, перевозившего маленькую дочь. Алкотест показал превышение нормы более чем втрое.
В Уфе 16-летний школьник готовил теракт в православном храме по заданию куратора с Украины

В Уфе задержали подростка, который планировал изготовить бомбу и совершить теракт в одном из храмов города. Школьника завербовали через мессенджер.
Житель Уфы с ножом и топором за один день напал на двух незнакомцев

В Уфе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек — сначала он пять раз ударил ножом прохожего, а через несколько часов нанёс удар топором по голове другому незнакомцу.
В Уфе спасатели вызволили собаку, чья лапа застряла в карабине

На улице Рассветной в столице Башкирии сотрудники УГЗ с помощью специнструмента освободили домашнего пса из металлической ловушки.
В Уфе хирурги спасли двухнедельного младенца, переключив артерии на сердце размером с грецкий орех

В кардиоцентре Уфы хирурги спасли 14-дневного мальчика с критическим пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Длина перемещаемых сосудов составляла всего 8 мм.
