В Уфе сбитые БПЛА упали на строящуюся высотку в Затоне: что известно о пострадавших

Два беспилотника упали на недостроенный дом в Уфе — внутри находилось 16 человек

В уфимском микрорайоне Затон 21 марта два сбитых беспилотника упали на строящийся многоэтажный дом. В момент падения на территории находилось 44 человека: 16 внутри дома и 28 во дворе. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по ЧС.

Двое рабочих получили лёгкие травмы — помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Из ближайших учебных заведений и общежитий эвакуировали студентов.

После падения обломков дронов загорелся утеплитель на фасаде здания. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Жизнеобеспечение Затона и других районов не нарушено, город работает в штатном режиме, службы гражданской защиты усилили дежурство.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы, а два из них упали на строящийся дом в Затоне. Как сообщало издание «Комсомольская правда — Уфа», первые свидетельства падения поступили около 9:40–9:45 утра — жители услышали громкий хлопок и заметили возгорание на верхних этажах недостроенной 27-этажной высотки.

На место прибыли экстренные службы во главе с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. По данным мэрии, специалисты оперативно устранили последствия, а городская комиссия по ЧС провела экстренное заседание по факту инцидента.

С осени 2025 года режим беспилотной опасности в Башкирии вводился неоднократно. Утром 15 января 2026 года над республикой были сбиты три БПЛА. 17 февраля Госкомитет по ЧС Башкирии вновь объявлял режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы ограничивал полёты, жителям рекомендовали оставаться в помещениях.