В Уфе ректор БГМУ сообщил подробности нападения подростка на студентов в общежитии ВУЗа

В Уфе 15-летний подросток проник в общежитие Башкирского государственного медицинского университета и напал на иностранных студентов. Он нанес ножевые ранения троим учащимся и распылил перцовый газ в лицо четвертому. Нападавшего задержали, угрозы жизни пострадавших нет.

Как 15-летний подросток проник в общежитие БГМУ к иностранцам

О деталях кровавого конфликта сообщил ректор БГМУ Валентин Павлов в комментарии телеканалу UTV. По его словам, подросток не проживает в общежитии и не является студентом медицинского вуза. Ему удалось войти в здание вместе с группой иностранных студентов, которые там живут легально.

Внутри помещения юноша начал вести себя вызывающе и разбил стекло. Студенты попытались остановить хулигана своими силами и сделать ему замечание, после чего началась драка. В ответ на слова агрессор применил оружие.

В ходе потасовки агрессор использовал против жильцов общежития нож и газовый баллончик. Ректор Валентин Павлов официально подтвердил, что ножевые ранения получили трое человек. Еще одному студенту нападавший распылил в лицо перцовую смесь.

На данный момент жизни и здоровью иностранных студентов ничего не угрожает, прибывшие медики оперативно оказали им необходимую помощь. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции.

©следком Башкирии

Второе вооруженное нападение школьников в Уфе за неделю

Это уже второй резонансный случай агрессии подростков в учебном заведении Уфы за первую неделю февраля 2026 года. Ранее, 3 февраля, девятиклассник пришел в уфимскую гимназию с ножом, пневматическим пистолетом и петардами. Он выстрелил в классе и взорвал пиротехнику, из-за чего травму лица получил учитель. Суд уже избрал для школьника меру пресечения в виде домашнего ареста.