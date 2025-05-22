В Уфе расследуют серию нападений на девушек

В Уфе на улице Блюхера объявился опасный неизвестный. Только за последние дни в полицию обратились сразу несколько девушек — все говорят об одном и том же мужчине. По данным «Честного репортажа», как минимум две девушки пострадали, самой младшей — 16 лет.

Один из инцидентов случился возле дома №42, где злоумышленник попытался изнасиловать школьницу.

Передвижения предполагаемого преступника уже попали на камеры домофонов — видео сейчас изучают полицейские. Если вы узнали мужчину на видео или стали свидетелем похожих случаев — обязательно сообщите в полицию.

Ситуация тревожная — не забывайте напомнить близким о безопасности и будьте внимательны на улице. Ждём, что полиция сработает быстро, а маньяк больше никого не потревожит.