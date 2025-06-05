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В Уфе пьяный водитель превратил автобус в орудие убийства

©МЧС по Башкирии

По данным прокуратуры региона, водитель городского автобуса в момент ДТП со «скорой» находился в алкогольном опьянении.

скорая попала в аварию
©МЧС по Башкирии

Авария произошла второго июня на улице Сипайловской в Уфе. Машина скорой помощи с двумя пассажирами столкнулась с рейсовым автобусом компании «Башавтотранс». Оба скончались на месте.

Следственные органы установили состояние опьянения у водителя общественного транспорта. Против него возбудили уголовное производство по части шестой статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух граждан.

Суд принял решение об аресте виновника аварии. Мера пресечения действует до третьего августа текущего года.

Башавтотранс ДТП в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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