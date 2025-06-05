По данным прокуратуры региона, водитель городского автобуса в момент ДТП со «скорой» находился в алкогольном опьянении.

Авария произошла второго июня на улице Сипайловской в Уфе. Машина скорой помощи с двумя пассажирами столкнулась с рейсовым автобусом компании «Башавтотранс». Оба скончались на месте.

Следственные органы установили состояние опьянения у водителя общественного транспорта. Против него возбудили уголовное производство по части шестой статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух граждан.

Суд принял решение об аресте виновника аварии. Мера пресечения действует до третьего августа текущего года.