В Уфе пьяный парень напал на консьержку, не пускавшую его в подъезд

В уфимском ЖК «Грани» 22-летний парень напал на консьержку, которая пыталась его не пустить. Он пнул женщину, но далеко уйти не смог. Дебошира уже нашли.

Поездкой в отдел полиции закончился конфликт для 22-летнего уфимца в жилом комплексе «Грани». Видеозапись его выяснения отношений с консьержкой моментально разлетелась по соцсетям и привлекла внимание правоохранителей.

На кадрах видно, как сотрудница дома преграждает путь молодому человеку, который пытается пройти внутрь. Женщина активно хватает его и почти выталкивает за дверь. В какой-то момент ситуация накалилась: парень резко перешел в наступление и ответил ударом ноги.

Даже после того, как женщина отступила, молодой человек не успокоился. Он догнал её в холле и применил силу снова, после чего поспешил скрыться. Наблюдал за всем этим очевидец, который предпочел снимать, а не вмешиваться.

Как сообщили в МВД по Башкирии, личность героя ролика установили. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Парня доставили в отдел для дальнейших разбирательств и принятия процессуального решения.

В интернете же разгорелись споры о том, кто прав. Часть комментаторов считает, что консьерж превысила полномочия и сама спровоцировала неадекватного гостя. По их мнению, рисковать здоровьем за скромную зарплату было неоправданно, а лучшим решением было бы нажать тревожную кнопку.

Однако многие встали на защиту женщины. Они подчеркивают, что сотрудница просто выполняла свою работу, пытаясь защитить жильцов от постороннего. По их словам, пока приехала бы полиция, пьяный визитер мог натворить что угодно.