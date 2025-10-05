0
10 часов
Происшествия

В Уфе пьяный парень напал на консьержку, не пускавшую его в подъезд

В уфимском ЖК «Грани» 22-летний парень напал на консьержку, которая пыталась его не пустить. Он пнул женщину, но далеко уйти не смог. Дебошира уже нашли.
потасовка в подъезде дома
©Ufa_rb / Telegram

Поездкой в отдел полиции закончился конфликт для 22-летнего уфимца в жилом комплексе «Грани». Видеозапись его выяснения отношений с консьержкой моментально разлетелась по соцсетям и привлекла внимание правоохранителей.

На кадрах видно, как сотрудница дома преграждает путь молодому человеку, который пытается пройти внутрь. Женщина активно хватает его и почти выталкивает за дверь. В какой-то момент ситуация накалилась: парень резко перешел в наступление и ответил ударом ноги.

Даже после того, как женщина отступила, молодой человек не успокоился. Он догнал её в холле и применил силу снова, после чего поспешил скрыться. Наблюдал за всем этим очевидец, который предпочел снимать, а не вмешиваться.

Как сообщили в МВД по Башкирии, личность героя ролика установили. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Парня доставили в отдел для дальнейших разбирательств и принятия процессуального решения.

В интернете же разгорелись споры о том, кто прав. Часть комментаторов считает, что консьерж превысила полномочия и сама спровоцировала неадекватного гостя. По их мнению, рисковать здоровьем за скромную зарплату было неоправданно, а лучшим решением было бы нажать тревожную кнопку.

Однако многие встали на защиту женщины. Они подчеркивают, что сотрудница просто выполняла свою работу, пытаясь защитить жильцов от постороннего. По их словам, пока приехала бы полиция, пьяный визитер мог натворить что угодно.

Похожие записи
1
03.10.2025
Криминал

Уфимский тренер пойдет под суд после ЧП со школьником в бассейне

тапочки возле бассейна
В Уфе осудят инструктора спортивного центра. Мужчина пустил в бассейн не умеющего плавать школьника без жилета и инструктажа. Подросток провел под водой почти полторы минуты и выжил лишь чудом.
0
03.10.2025
Новости

Эксперт объяснил, почему в Башкирии не будет перебоев с бензином

заправочный пистолет в баке автомобиля
Пока по России пустеют заправки, Башкирии дефицит не грозит. Глава «УфаОйл» объяснил, что республику спасают четыре мощных завода и собственная нефтянка, которые не дадут рынку просесть.
0
28.09.2025
Культура

Тяжелая утрата в Башкирии: в Уфе скончалась легенда хоровой капеллы Ниля Байрамгулова

ниля байрамгулова
В Уфе на 78-м году жизни скончалась народная артистка РБ Ниля Байрамгулова. Почти полвека она отдала хоровой капелле. Прощание пройдёт в филармонии.
0
27.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о приставаниях нелегалов к детям в Уфе

мигранты задержанные полицией
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о домогательствах к 12-летним школьницам в Уфе. Полиция задержала двоих иностранцев с просроченными документами.
0
26.09.2025
Криминал

Дело о взятках в Госжилнадзоре Башкирии набирает обороты: в нём появился ещё один фигурант

дверь с табличкой судья
Директор уфимской попал под домашний арест. Его обвиняют в передаче 400 тысяч рублей инспектору Госжилнадзора Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.