В Уфе при пожаре в садовом товариществе погибла 85-летняя женщина

В СНТ «Коллективный сад № 3» загорелись два кирпичных дома. Сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия тело 85-летней женщины.

В ночь на 27 января в Орджоникидзевском районе Уфы сгорели два садовых дома. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили погибшую пенсионерку.

Пожар случился на территории СНТ «Коллективный сад № 3». Когда расчеты приехали на вызов, огонь уже охватил два кирпичных строения. Пожарным удалось остановить распространение пламени на соседние участки и ликвидировать открытое горение.

Во время проливки конструкций спасатели нашли тело 85-летней женщины. Сейчас на месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, они выясняют причины возгорания.

Статистика за январь

С начала 2026 года в Башкортостане произошло 275 пожаров. В огне погибли 11 человек, еще восемь получили травмы.

Чаще всего дома горят из-за проблем с электричеством — за последние три недели ведомство зафиксировало 35 таких случаев. На втором месте находятся неисправные печи и дымоходы (24 пожара), на третьем — неосторожное обращение с огнем (23 случая).

Как обезопасить себя

Зимой риск пожаров в частном секторе и СНТ вырастает из-за активного использования обогревателей и печей. Чтобы сохранить жизнь и имущество, проверьте состояние электропроводки и не включайте в одну сеть несколько мощных приборов. Если используете печь, убедитесь в отсутствии трещин в кладке и дымоходе, положите перед топкой предтопочный лист.

Спасатели рекомендуют установить автономный пожарный извещатель. Этот прибор реагирует на дым и издает громкий звук, который способен разбудить спящего человека. Это дает время эвакуироваться до того, как огонь отрежет путь к выходу.