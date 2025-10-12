0
5 часов
Происшествия

В Уфе при пожаре в двухквартирном доме погибла 86-летняя женщина

Ночью в Уфе загорелся жилой дом на улице Кецховели. Огонь унес жизнь 86-летней женщины, еще один мужчина госпитализирован с ожогами. Трое жильцов, включая детей, успели спастись.
дом после пожара
©МЧС по Башкирии

Ночью 12 октября в Уфе загорелся жилой дом на две квартиры по улице Кецховели. В пожаре погибла 86-летняя женщина. Еще один пострадавший, 45-летний мужчина, доставлен в больницу с ожогами, сообщили в региональном МЧС.

дом после пожара
©МЧС по Башкирии

До приезда пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались три человека, двое из них — дети. Прибывшие на место спасатели вошли в здание и нашли внутри еще двоих. Их вынесли на улицу и передали врачам, однако спасти пожилую женщину не удалось.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Пожарные пролили конструкции дома водой, чтобы избежать повторного возгорания. На месте работает дознаватель МЧС, который выясняет точную причину трагедии.

Как защитить свой дом от пожара

МЧС напоминает о правилах безопасности, которые помогут избежать трагедии. Это особенно важно в ночное время и с наступлением холодов.

  • Не оставляйте без присмотра включенные в розетку электроприборы и обогреватели.
  • Следите за исправностью электропроводки и печного отопления. При любых признаках неисправности — запахе гари, искрах, нагреве проводов — обращайтесь к специалистам.
