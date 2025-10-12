В Уфе при пожаре в двухквартирном доме погибла 86-летняя женщина

Ночью в Уфе загорелся жилой дом на улице Кецховели. Огонь унес жизнь 86-летней женщины, еще один мужчина госпитализирован с ожогами. Трое жильцов, включая детей, успели спастись.

Ночью 12 октября в Уфе загорелся жилой дом на две квартиры по улице Кецховели. В пожаре погибла 86-летняя женщина. Еще один пострадавший, 45-летний мужчина, доставлен в больницу с ожогами, сообщили в региональном МЧС.

До приезда пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались три человека, двое из них — дети. Прибывшие на место спасатели вошли в здание и нашли внутри еще двоих. Их вынесли на улицу и передали врачам, однако спасти пожилую женщину не удалось.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Пожарные пролили конструкции дома водой, чтобы избежать повторного возгорания. На месте работает дознаватель МЧС, который выясняет точную причину трагедии.

Как защитить свой дом от пожара

МЧС напоминает о правилах безопасности, которые помогут избежать трагедии. Это особенно важно в ночное время и с наступлением холодов.