В Уфе пресекли незаконную перевозку юных спортсменов в Кумертау

Сотрудники Госавтоинспекции остановили микроавтобус с детьми, направлявшийся из Уфы в Кумертау. Поездка была организована с нарушениями требований безопасности в сложных погодных условиях.

Сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус Peugeot Boxer с юными спортсменами по пути из Уфы в Кумертау. Организатор не подал вовремя уведомление о поездке и отправил детей в рейс, несмотря на предупреждения о непогоде. Об этом 7 февраля сообщила республиканская ГАИ.

Все произошло во время профилактического рейда. В салоне находилась группа детей, которая ехала на соревнования. Выяснилось, что организаторы подали уведомление в ГИБДД с опозданием. Из-за этого автоинспекторы не успели проверить техническое состояние автобуса и квалификацию водителя до начала рейса.

Ситуацию усугубила погода: на трассе была метель и гололед. ГИБДД заранее предупреждала об опасности, но перевозчик проигнорировал риски.

©ГАИ по Башкирии

Инспекторы запретили автобусу продолжать движение. На нарушителей составили административные протоколы по статье 12.23 КоАП РФ. Водитель заплатит штраф 3 000 рублей, а организатор поездки — 100 000 рублей.

Новые штрафы 2026 года и статистика аварий в Башкирии

С января 2026 года в России действуют ужесточенные правила перевозки детей. Штрафы для юридических лиц за нарушение требований к перевозке, включая отсутствие детских кресел или уведомлений, выросли до 200 000 рублей. Государство ужесточило санкции, чтобы заставить перевозчиков соблюдать регламент безопасности.

За последние пять лет в Башкортостане произошло более 2 500 ДТП с участием несовершеннолетних. Нарушение правил перевозки стало сопутствующей причиной гибели восьми детей, еще 132 ребенка получили травмы.

Инцидент с детьми на трассе М-5 в декабре

Это не первый случай, когда халатность взрослых ставит под угрозу здоровье детей на трассах республики. В декабре 2025 года на трассе М-5 застрял автобус с 16 детьми, которые возвращались из Бирска в Туймазы. Транспорт сломался в сильный мороз. Чтобы эвакуировать детей, потребовалась помощь спасателей и экипажей ДПС.