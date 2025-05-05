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В Уфе после драки водитель на автомобиле пытался наехать на обидчиков

©полиция Башкирии

Драка, погоня и автомобильный погром в Уфе — местный водитель сначала получил по лицу, а потом решил всех переехать своим автомобилем. Ньюс-Баш публикует кадры с места событий, где произошла настоящая уличная потасовка.

На видео — настоящий триллер по-уфимски. Сначала к мужчине подходят двое крепких парней. Разговор явно не задался — парня валят на землю и начинают избивать ногами. Жёстко, без компромиссов.

Когда драку наконец разнимают, избитый делает неожиданный ход. Запрыгивает в свою машину и начинает газовать прямо на толпу. Люди в шоке разбегаются, а наш мститель, не справившись с управлением (или с гневом), эффектно влетает в киоск.

Что произошло дальше неизвестно. В МВД Башкирии нам подтвердили, что ведут проверку и устанавливают всех участников инцидента.

А мы вот думаем — может, стоило просто вызвать полицию после избиения, а не устраивать гонки на выживание? Хотя в Уфе, видимо, своя атмосфера разборок.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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