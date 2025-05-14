В Уфе полицейский применил силу к подростку, пытавшемуся вести съемку

Снимать представителей закона нельзя — об этом отчетливо напомнили в уфимском отделении полиции, где сотрудник выкрутил руку подростку за попытку включить камеру. Об этом сообщает Мэш Батащ.

Всё началось с того, что мать с сыном пришли в 5-е отделение, чтобы пожаловаться на полицейский произвол — по её словам, её мужа жестко задержали силовики.

Но заявление принимать не стали — видимо, не понравилась формулировка. Тогда женщина попросила сына достать телефон и снять этот «сервис».

В ответ — мгновенная реакция: один из сотрудников скрутил парню руку так, что тот с воплями рухнул на пол.

Следователи сначала возбудили дело о превышении полномочий, но потом передумали и всё свернули. Видимо, решили, что болевой приём — это часть полицейского этикета.

А вы говорите — «полиция с народом». Теперь даже школьники знают, что между просьбой «снимите, пожалуйста» и «положи телефон» — тонкая грань в виде выкрученной руки.