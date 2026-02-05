В Уфе погиб водитель BMW при столкновении трёх автомобилей на проспекте Салавата Юлаева

Вечером 4 февраля на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошла массовая авария с участием трёх машин. 42-летний водитель BMW X3 погиб на месте происшествия, когда его сбила «Лада Ларгус», управляемая 20-летним молодым человеком.

©ГАИ по Уфе

По предварительным данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь по проспекту со стороны улицы Лесотехникума, не справился с управлением. Машина совершила касательное столкновение с припаркованным на обочине Hyundai Santa Fe. После этого «Лада» развернулась и врезалась в еще один припаркованный автомобиль — BMW X3.

В момент столкновения водитель BMW садился в свой автомобиль. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти мужчину.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая точные причины, по которым водитель «Лады» потерял управление.