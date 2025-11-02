В Уфе подросток сел за руль ВАЗ‑2114 без прав

Студент уфимского колледжа был остановлен инспекторами ГАИ за рулём ВАЗ-2114. Машину забрали, а юноше и его родителям выписали протоколы.

Поездка на отечественной ВАЗ — 2114 для несовершеннолетнего студента из Уфы закончилась эвакуацией авто на штрафстоянку и перспективой семейных разбирательств с законом. Как сообщили в Госавтоинспекции города, юный гонщик попался во время рядового патрулирования.

На улице Стартовой внимание инспекторов привлёк ВАЗ-2114. После остановки выяснилось, что за рулём находится студент одного из местных колледжей, у которого никогда не было водительских прав.

На молодого человека составили административный материал за управление транспортом без соответствующего удостоверения. Согласно КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль, в свою очередь, отправился на спецстоянку.

Теперь неприятности грозят и родителям парня. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если их вину докажут, им может грозить штраф. А если выяснится, что они сознательно передали руль подростку, сумма штрафа может достигнуть 30 тысяч рублей.

Подобные инциденты для Уфы не редкость. Похоже, в городе образовался целый фан-клуб юных любителей отечественного автопрома без прав. Например, недавно за рулём ВАЗ-2114 задержали 17-летнюю девушку. А до этого инспекторы остановили 14-летнего подростка, который тоже катался на «четырнадцатой».

Похоже, власти всерьёз обеспокоены проблемой. Многие из этих задержаний произошли в рамках специальной профилактической кампании «Не рули, малай!», что в переводе с башкирского означает «Не рули, парень!». Рейды направлены как раз на выявление несовершеннолетних за рулём.