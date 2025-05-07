В Уфе парковка провалилась под землю

В Уфе во дворе многоэтажки земля разверзлась прямо под автомобилями местных жителей. Мест для парковки стало на несколько меньше — теперь там яма. Об этом сообщают очевидцы в местных Telegram-каналах.

Инцидент произошёл вчера возле дома на Загира Исмагилова, 21 в микрорайоне Южный-2. Асфальт на парковке просто взял и провалился в одночасье.

Сейчас коммунальщики из УК «Реформа ЖКХ» огородили место провала. Аварийные службы уже принялись за работу, пытаясь вернуть двору былую целостность.

В городском управлении гражданской защиты подтвердили, что на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, микрорайон Южный-2 построен на возвышенности восточнее Старой Уфы. Видимо, в этом месте она оказалась не такой уж возвышенной и надёжной. Жителям пора задуматься: стоит ли оставлять своих железных коней там, где в любой момент земля может уйти из-под ног.