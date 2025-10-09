В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь из окна, ребёнок в коме

В Уфе отец выбросил свою трёхлетнюю дочку из окна четвёртого этажа. Девочка выжила, но впала в кому, врачи сражаются за её жизнь. Мужчину задержали.

В Уфе трёхлетняя девочка впала в кому после падения с четвёртого этажа. По предварительным данным следственного комитета по Башкортостану, её выбросил из окна собственный 34-летний отец.

Уфимец выкинул из окна дочь ©МВД по Башкирии

Сейчас ребёнок в больнице с ушибом головного мозга. Врачи борются за её жизнь.

Комментарий Минздрава ©Минздрав по Башкирии

Мужчину задержали на месте происшествия. Следователи выясняют, почему он это сделал. Известно, что в момент трагедии они были в квартире вдвоём — мать девочки вместе со старшим сыном уехала в санаторий.

Выводят отца из квартиры ©UTV

Прокуратура республики начала проверку по факту случившегося.