В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь из окна, ребёнок в коме

В Уфе трёхлетняя девочка впала в кому после падения с четвёртого этажа. По предварительным данным следственного комитета по Башкортостану, её выбросил из окна собственный 34-летний отец.
Сейчас ребёнок в больнице с ушибом головного мозга. Врачи борются за её жизнь.
Мужчину задержали на месте происшествия. Следователи выясняют, почему он это сделал. Известно, что в момент трагедии они были в квартире вдвоём — мать девочки вместе со старшим сыном уехала в санаторий.
Прокуратура республики начала проверку по факту случившегося.