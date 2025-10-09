0
10 часов
Происшествия

В Уфе отец выбросил дочь из окна на фоне психического обострения

Уфимец на фоне предполагаемого обострения устроил дома погром и выбросил маленькую дочь из окна четвёртого этажа. Девочка с тяжелейшей травмой головы в операционной, а голого отца скрутили силовики.
сотрудник следкома осматривает место происшествия
©Следком по Башкирии

Утром 9 октября в Уфе отец выбросил свою малолетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Девочка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.

Следком на месте происшествия
RuTube
©Следком по Башкирии

Ребенка с тяжелой травмой головы доставили в городскую детскую больницу №17. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной. Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.

Уфимец выкинул из окна дочь
RuTube
©МВД по Башкирии

Отца, 34-летнего жителя Уфы, задержали. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они опрашивают свидетелей и изучают условия, в которых жила семья. Прокуратура также проводит проверку.

Комментарий Минздрава
RuTube
©Минздрав по Башкирии

В момент происшествия отец и дочь были в квартире одни — мать со старшим сыном уехала на лечение в Калининградскую область. Известно, что мужчина работает электриком и несколько лет назад обращался за психиатрической помощью.

Комментарий следкома
RuTube
©Следственный комитет по Башкирии

По предварительным данным, перед этим он, будучи полностью раздетым, разгромил квартиру и выбрасывал вещи с балкона. Одна из версий следствия — ребенок мог подойти к отцу в этот момент.

