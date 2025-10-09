В Уфе отец выбросил дочь из окна на фоне психического обострения

Утром 9 октября в Уфе отец выбросил свою малолетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Девочка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.
Ребенка с тяжелой травмой головы доставили в городскую детскую больницу №17. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной. Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.
Отца, 34-летнего жителя Уфы, задержали. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они опрашивают свидетелей и изучают условия, в которых жила семья. Прокуратура также проводит проверку.
В момент происшествия отец и дочь были в квартире одни — мать со старшим сыном уехала на лечение в Калининградскую область. Известно, что мужчина работает электриком и несколько лет назад обращался за психиатрической помощью.
По предварительным данным, перед этим он, будучи полностью раздетым, разгромил квартиру и выбрасывал вещи с балкона. Одна из версий следствия — ребенок мог подойти к отцу в этот момент.