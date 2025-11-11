В Уфе обвал грунта заблокировал дорогу в Шакше

В деревне Шакша жители и экстренные службы не могут попасть к домам из-за обвала грунта. Власти обещают восстановить дорогу.

В деревне Шакша Иглинского района обвалился грунт между жилыми домами — подъезд к ним парализован, экстренные службы не могут добраться до жителей, пишут «Вести».

На улице Камазовской между домами №19 и №21 произошёл обвал грунта. Дорога стала непроезжей: к домам не могут подъехать ни жители, ни пожарные, ни скорая помощь. Подобные обвалы происходят на этом участке около 20 лет. Последние годы дорогу засыпали вручную, но большинство местных жителей — пенсионеры, физических сил на такие работы у них не хватает.

Администрация Иглинского района осмотрела аварийный участок. Причина обвала — избыток влаги после обильных осадков и водоотводы с жилых участков, которые выходят на дорожное полотно. Сброса воды на другую сторону не предусмотрено, из-за чего грунт регулярно переувлажняется и проседает.

Власти обещали в ближайшее время восстановить профиль дороги, уложить водопропускные трубы и вернуть щебёночное покрытие. Работы должны обеспечить доступ для жителей и экстренных служб.

Справка: Шакша — небольшая деревня в Иглинском районе Башкортостана. Проблемы с дорогами здесь обостряются при обильных осадках весной и осенью. По словам местных жителей, подобные аварийные ситуации происходят регулярно.