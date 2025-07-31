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В Уфе обрушилась стена пятиэтажного здания на улице Коммунистической

В центре Уфы вечером 30 июля обрушилась стена пятиэтажного нежилого здания. Бывшее общежитие, признанное объектом культурного наследия, было расселено и готовилось к сносу
обрушение стены здания
©МЧС по Башкирии

Вечером в среду, 30 июля, в центре Уфы произошло частичное обрушение здания на улице Коммунистической, 52а. Около 22:10 рухнула стена пятиэтажного дома, который ранее служил общежитием для Башкирского кооперативного техникума, а с 2017 года имел статус объекта культурного наследия.

К счастью, обошлось без жертв. По данным МЧС и мэрии Уфы, здание было признано аварийным, расселено ещё в 2024 году и отключено от всех коммуникаций, включая газ. Спасатели, прибывшие на место, провели разбор завалов и даже объявляли «минуту тишины», чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.

обрушение стены здания
©МЧС по Башкирии

«Сначала было непонятно, что это за звук, но затем стало видно, что со стены что-то сыпется, и вдруг она сама обрушилась полностью», — рассказал один из очевидцев.

обрушение стены здания
©МЧС по Башкирии

Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как стена складывается за несколько секунд, поднимая огромное облако пыли.

RuTube
обрушение стены здания
©МЧС по Башкирии

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев и заместитель прокурора республики Евгений Бендовский. По словам главы города, помещение в последний год не использовалось, и сейчас основная задача — оценить состояние оставшихся конструкций и обеспечить безопасность.

обрушение стены здания
©МЧС по Башкирии

Парадокс ситуации заключается в том, что, по предварительной информации МЧС, здание, являющееся памятником архитектуры 1950-х годов, готовили к сносу. Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия и содержанию аварийного здания. Свою доследственную проверку начал и Следственный комитет.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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