В Уфе обрушилась стена пятиэтажного здания на улице Коммунистической

В центре Уфы вечером 30 июля обрушилась стена пятиэтажного нежилого здания. Бывшее общежитие, признанное объектом культурного наследия, было расселено и готовилось к сносу

Вечером в среду, 30 июля, в центре Уфы произошло частичное обрушение здания на улице Коммунистической, 52а. Около 22:10 рухнула стена пятиэтажного дома, который ранее служил общежитием для Башкирского кооперативного техникума, а с 2017 года имел статус объекта культурного наследия.

К счастью, обошлось без жертв. По данным МЧС и мэрии Уфы, здание было признано аварийным, расселено ещё в 2024 году и отключено от всех коммуникаций, включая газ. Спасатели, прибывшие на место, провели разбор завалов и даже объявляли «минуту тишины», чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.

«Сначала было непонятно, что это за звук, но затем стало видно, что со стены что-то сыпется, и вдруг она сама обрушилась полностью», — рассказал один из очевидцев.

Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как стена складывается за несколько секунд, поднимая огромное облако пыли.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев и заместитель прокурора республики Евгений Бендовский. По словам главы города, помещение в последний год не использовалось, и сейчас основная задача — оценить состояние оставшихся конструкций и обеспечить безопасность.

Парадокс ситуации заключается в том, что, по предварительной информации МЧС, здание, являющееся памятником архитектуры 1950-х годов, готовили к сносу. Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия и содержанию аварийного здания. Свою доследственную проверку начал и Следственный комитет.