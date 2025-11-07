В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.

Минувшей ночью сорок жителей уфимской многоэтажки покинули свои квартиры из-за пожара. Пятнадцать человек, в том числе троих детей, вывели на улицу спасатели из-за сильного задымления. Причиной всему, как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, стало возгорание в электрощитовой.

Инцидент произошёл в жилом доме на проспекте Октября. Пламя вспыхнуло на шестом этаже и охватило один квадратный метр, но подъезд быстро наполнился едким дымом, отрезав людям путь к выходу. Самостоятельно эвакуироваться смогли 25 человек.

Прибывшие на место расчёты МЧС России применили специальное оборудование для спасения оставшихся в здании людей. Чтобы быстрее справиться с дымовой завесой, пожарные использовали тактическую вентиляцию. В тушении участвовал 21 специалист и шесть единиц техники.

Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. В настоящее время дознаватели выясняют все детали случившегося.

Проблемы с электрикой периодически становятся причиной ЧП в Уфе. Например, ранее похожий инцидент с возгоранием распределительного щита произошёл в подъезде дома на улице Шафиева. А в июне в торговом центре «Семья» из-за неполадок в электрощитовой на втором этаже пришлось эвакуировать 150 посетителей.

По данным на конец октября 2025 года, в Башкирии произошло свыше 6,5 тысяч пожаров, в которых погибли 166 человек. Эксперты отмечают, что нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования является одной из основных причин возгораний в жилом секторе. Только по этой причине с начала года в республике погиб 61 человек, и с наступлением холодов риски только увеличиваются.