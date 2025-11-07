0
6 часов
Происшествия

В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.
пожар в электрощитовой
©МЧС по Башкирии

Минувшей ночью сорок жителей уфимской многоэтажки покинули свои квартиры из-за пожара. Пятнадцать человек, в том числе троих детей, вывели на улицу спасатели из-за сильного задымления. Причиной всему, как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, стало возгорание в электрощитовой.

Инцидент произошёл в жилом доме на проспекте Октября. Пламя вспыхнуло на шестом этаже и охватило один квадратный метр, но подъезд быстро наполнился едким дымом, отрезав людям путь к выходу. Самостоятельно эвакуироваться смогли 25 человек.

Прибывшие на место расчёты МЧС России применили специальное оборудование для спасения оставшихся в здании людей. Чтобы быстрее справиться с дымовой завесой, пожарные использовали тактическую вентиляцию. В тушении участвовал 21 специалист и шесть единиц техники.

Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. В настоящее время дознаватели выясняют все детали случившегося.

Проблемы с электрикой периодически становятся причиной ЧП в Уфе. Например, ранее похожий инцидент с возгоранием распределительного щита произошёл в подъезде дома на улице Шафиева. А в июне в торговом центре «Семья» из-за неполадок в электрощитовой на втором этаже пришлось эвакуировать 150 посетителей.

По данным на конец октября 2025 года, в Башкирии произошло свыше 6,5 тысяч пожаров, в которых погибли 166 человек. Эксперты отмечают, что нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования является одной из основных причин возгораний в жилом секторе. Только по этой причине с начала года в республике погиб 61 человек, и с наступлением холодов риски только увеличиваются.

Похожие записи
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
07.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

эвакуация автомобиля на штрафстоянку
В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.
1
05.11.2025
Происшествия

«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

руки в наручниках
В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
0
05.11.2025
Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
0
05.11.2025
Здоровье

Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

красный крест на автомобиле скорой помощи
Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.