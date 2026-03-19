В Уфе нетрезвый водитель вёз двухлетнюю дочь

В Уфе инспекторы ДПС остановили нетрезвого 42-летнего мужчину, перевозившего маленькую дочь. Алкотест показал превышение нормы более чем втрое.

В столице Башкирии автоинспекторы задержали водителя Haval F7, севшего за руль пьяным вместе с двухлетней дочерью. Об этом сообщил глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

На улице Ахметова патруль остановил кроссовер под управлением 42-летнего мужчины. Ребёнок находился в детском кресле — формально правила перевозки соблюдены. Однако поведение водителя насторожило инспекторов.

«Отец нервничал, от него исходил резкий запах алкоголя», — рассказал Севастьянов.

©ГАИ по Башкирии

Мужчина согласился на освидетельствование. Прибор показал 0,637 мг на литр выдыхаемого воздуха — это втрое выше допустимого значения. Водителя отстранили от управления, машину эвакуировали на штрафстоянку, а девочку передали матери.

По данным ГИБДД Башкирии, в 2025 году инспекторы отстранили от управления 16,4 тысячи водителей с признаками опьянения. Из них 1492 человека попались повторно — им грозит уголовная ответственность. Об этом Севастьянов сообщил на встрече с журналистами.

В феврале 2026 года глава ГИБДД Башкирии заявил о росте числа нетрезвых водителей в выходные дни. По его словам, личный состав перевели на усиленный режим и организовали круглосуточное дежурство.

Кроме того, в рамках кампании «Не губи ребенка, ПРИСТЕГНИ!» только за одни сутки в феврале 2026 года инспекторы составили 47 протоколов на водителей, перевозивших детей без удерживающих устройств.