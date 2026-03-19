Происшествия

В Уфе нетрезвый водитель вёз двухлетнюю дочь

В Уфе инспекторы ДПС остановили нетрезвого 42-летнего мужчину, перевозившего маленькую дочь. Алкотест показал превышение нормы более чем втрое.
©ГАИ по Башкирии

В столице Башкирии автоинспекторы задержали водителя Haval F7, севшего за руль пьяным вместе с двухлетней дочерью. Об этом сообщил глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

На улице Ахметова патруль остановил кроссовер под управлением 42-летнего мужчины. Ребёнок находился в детском кресле — формально правила перевозки соблюдены. Однако поведение водителя насторожило инспекторов.

«Отец нервничал, от него исходил резкий запах алкоголя», — рассказал Севастьянов.

Мужчина согласился на освидетельствование. Прибор показал 0,637 мг на литр выдыхаемого воздуха — это втрое выше допустимого значения. Водителя отстранили от управления, машину эвакуировали на штрафстоянку, а девочку передали матери.

По данным ГИБДД Башкирии, в 2025 году инспекторы отстранили от управления 16,4 тысячи водителей с признаками опьянения. Из них 1492 человека попались повторно — им грозит уголовная ответственность. Об этом Севастьянов сообщил на встрече с журналистами.

В феврале 2026 года глава ГИБДД Башкирии заявил о росте числа нетрезвых водителей в выходные дни. По его словам, личный состав перевели на усиленный режим и организовали круглосуточное дежурство.

Кроме того, в рамках кампании «Не губи ребенка, ПРИСТЕГНИ!» только за одни сутки в феврале 2026 года инспекторы составили 47 протоколов на водителей, перевозивших детей без удерживающих устройств.

18.03.2026
Криминал

В Уфе 16-летний школьник готовил теракт в православном храме по заданию куратора с Украины

В Уфе задержали подростка, который планировал изготовить бомбу и совершить теракт в одном из храмов города. Школьника завербовали через мессенджер.
16.03.2026
Криминал

Житель Уфы с ножом и топором за один день напал на двух незнакомцев

В Уфе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек — сначала он пять раз ударил ножом прохожего, а через несколько часов нанёс удар топором по голове другому незнакомцу.
16.03.2026
Дороги и транспорт

«Лучше переждать»: главный инспектор ГИБДД Башкирии обратился к водителям

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о плотном тумане на дорогах республики и призвал автомобилистов воздержаться от поездок.
15.03.2026
Происшествия

В Уфе спасатели вызволили собаку, чья лапа застряла в карабине

На улице Рассветной в столице Башкирии сотрудники УГЗ с помощью специнструмента освободили домашнего пса из металлической ловушки.
13.03.2026
Здоровье

В Уфе хирурги спасли двухнедельного младенца, переключив артерии на сердце размером с грецкий орех

В кардиоцентре Уфы хирурги спасли 14-дневного мальчика с критическим пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Длина перемещаемых сосудов составляла всего 8 мм.
13.03.2026
Происшествия

Смертельное ДТП в Уфе: водитель «Лады Нивы» погиб после столкновения со «Шкодой»

Утром 13 марта на улице 6-й Кордон в Уфе произошла авария с участием «Лады Нивы» и Skoda Octavia. Водитель отечественного внедорожника скончался на месте.
13.03.2026
Криминал

В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
12.03.2026
Дороги и транспорт

В Уфе «Башкирэнерго» отключило бесплатные зарядки для электромобилей — компания сочла их нерентабельными

Владельцы электрокаров в Уфе лишились бесплатных зарядных станций «Башкирэнерго». Теперь полная зарядка обойдётся в 1–2 тысячи рублей. В республике работают 183 платные станции.
