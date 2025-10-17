0
3 часа
Происшествия

В Уфе нашли пассажира, вырубившего пьяного мужчину двумя ударами

Кикбоксер из Уфы стал героем вирусных роликов, нокаутировав пьяного хама в автобусе. Теперь парню может грозить уголовка, хотя соцсети его поддерживают.
Журналисты RT нашли уфимца, который двумя ударами нокаутировал приставшего к нему в автобусе пассажира. Героем вирусного видео оказался кикбоксер по имени Данис, возвращавшийся домой с тренировки.

Содержание
  1. Что произошло в автобусе
  2. Реакция кикбоксера
  3. Мнение юриста
  4. Реакция властей и общественности

Что произошло в автобусе

Инцидент случился в автобусе № 51 в Уфе 15 октября. Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, докапывался до пассажиров и громко разговаривал. Данис почувствовал удар в спину, обернулся и услышал вопрос на английском языке: «Do you speak English?».

После короткого диалога нападавший начал угрожать. Данис нанес два удара, мужчина потерял сознание и упал на пол. Позже его привели в чувство и вывели из автобуса.

Реакция кикбоксера

Данис рассказал, что «действовал на опережение». Он утверждает, что первым в драку не полез бы, но был спровоцирован. После инцидента Данис встречал пострадавшего в городе — тот выглядел нормально.

Мнение юриста

Адвокат Роман Петров предупреждает о возможных последствиях для Даниса. Юрист считает, что пострадавший не давал реальных поводов к применению физической силы. Действия кикбоксера могут квалифицироваться как умышленное нанесение вреда здоровью или мелкое хулиганство.

Если пострадавший подаст заявление и пройдет судмедэкспертизу, Данису грозит уголовная статья. Адвокат заметил, что спортсмен мог скрутить агрессора и вывести его из автобуса, не прибегая к ударам.

Реакция властей и общественности

В МВД Башкирии сообщили, что заявлений по инциденту не поступало. Многие пользователи соцсетей поддержали действия Даниса. Видео набрало миллионы просмотров и стало вирусным не только в России, но и на Западе.

