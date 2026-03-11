В Уфе на «зебре» сбили 12-летнюю девочку: от удара её отбросило на встречную машину

В столице Башкортостана водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок госпитализирован, ГИБДД ведёт расследование.

В Уфе водитель «Шевроле Лачетти» сбил 12-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Удар оказался настолько сильным, что ребёнка отбросило на встречную машину.

Инцидент произошёл вечером 10 марта на улице Рабочей — на участке между улицами Деревенской Переправы и Саляма. За рулём находился 44-летний мужчина. Девочка переходила дорогу в положенном месте — по «зебре» без светофора.

«От удара пешехода отбросило на встречный автомобиль», — сообщил сотрудник ГИБДД.

Пострадавшую доставили в больницу. Госавтоинспекция начала административное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Похожие наезды на пешеходов в Уфе в 2025–2026 годах

В феврале 2026 года на улице Георгия Мушникова водитель «Лады Приора» аналогичным образом сбил женщину на пешеходном переходе — по факту также было начато административное расследование.

В декабре 2025 года за один час в Уфе произошло сразу три наезда на пешеходов, один из которых закончился гибелью человека.

303 ДТП с пешеходами: статистика аварий в Уфе и Башкирии

За десять месяцев 2024 года в Уфе было зарегистрировано 303 ДТП с участием пешеходов, в том числе 64 аварии с детьми.

По итогам 2024 года в Башкортостане зафиксировано 2 956 ДТП — на 18% меньше, чем в 2023 году, число пострадавших сократилось на 17,6%. Однако за январь–сентябрь 2025 года на дорогах республики погибли 308 человек. По итогам всего 2025 года — 375 погибших, что на 23 человека меньше, чем годом ранее.

Башкирия в топ-10 регионов по наездам на детей-пешеходов

Согласно данным Госавтоинспекции, в первом полугодии 2025 года Башкортостан вошёл в топ-10 регионов по числу наездов на детей-пешеходов, разделив 10-ю позицию со Свердловской областью. Количество ДТП с участием детей за первые месяцы 2025 года выросло на 11% — зафиксировано 101 такое происшествие.

Как получить компенсацию, если ребёнка сбили на переходе

При ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов родители или законные представители вправе обратиться с заявлением в ГИБДД и потребовать возмещения вреда здоровью в судебном порядке.

По вопросам ДТП в Уфе работает дежурная часть Управления ГИБДД по Республике Башкортостан: +7 (347) 235-51-11, канцелярия: +7 (347) 235-84-07. Всероссийская горячая линия ГИБДД доступна круглосуточно по номеру 8 (800) 222-74-47.

Госавтоинспекция Уфы напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами, а пешеходам — убеждаться в безопасности перехода, особенно в тёмное время суток.