В Уфе на Затонском шоссе загорелся пустой школьный автобус

Транспорт следовал на техосмотр

В понедельник утром, 21 апреля, на Затонском шоссе в Уфе загорелся школьный автобус «ПАЗ». В момент ЧП транспорт, принадлежащий школе Кушнаренковского района, следовал на технический осмотр без пассажиров. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Водитель получил ожоги кисти и был доставлен в больницу. Пламя оперативно локализовали сотрудники МЧС Башкирии.

Прокуратура уже начала проверку инцидента — будут установлены точные обстоятельства и причины возгорания. Особое внимание уделят соблюдению требований безопасности при эксплуатации школьного транспорта.

По результатам проверки надзорное ведомство примет решение о необходимых мерах реагирования. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

— Слава богу хоть детей не было, — пишет в соцсетях Ляйсан Ш.

— Вот это поворот, а я думала, что автобус только для поездок, а не для огненных шоу, — написала Лера.

— Ну так ПАЗик, вы чего тут хотите? Ему лет 30 не меньше, — резюмирует пользователь с ником 23.

— ПАЗики с маршрутов убрали, а для детей оставили. Во экономия, — возмущается len_OK.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что школьный автобус с учениками 9 класса застрял в снегу возле села Абызово в Башкирии. Дети направлялись на концерт классической музыки