В Уфе на Затонском шоссе загорелся пустой школьный автобус

В понедельник утром, 21 апреля, на Затонском шоссе в Уфе загорелся школьный автобус «ПАЗ». В момент ЧП транспорт, принадлежащий школе Кушнаренковского района, следовал на технический осмотр без пассажиров. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
Водитель получил ожоги кисти и был доставлен в больницу. Пламя оперативно локализовали сотрудники МЧС Башкирии.
Прокуратура уже начала проверку инцидента — будут установлены точные обстоятельства и причины возгорания. Особое внимание уделят соблюдению требований безопасности при эксплуатации школьного транспорта.
По результатам проверки надзорное ведомство примет решение о необходимых мерах реагирования. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.
— Слава богу хоть детей не было, — пишет в соцсетях Ляйсан Ш.
— Вот это поворот, а я думала, что автобус только для поездок, а не для огненных шоу, — написала Лера.
— Ну так ПАЗик, вы чего тут хотите? Ему лет 30 не меньше, — резюмирует пользователь с ником 23.
— ПАЗики с маршрутов убрали, а для детей оставили. Во экономия, — возмущается len_OK.
Ранее Ньюс-Баш писал о том, что школьный автобус с учениками 9 класса застрял в снегу возле села Абызово в Башкирии. Дети направлялись на концерт классической музыки