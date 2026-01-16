0
В Уфе на Затонском кольце цистерна с тягача упал на легковой автомобиль

В Уфе на Затонском кольце произошла авария: с трала упала цистерна и придавила Renault. Водитель не пострадал, емкость была пустой.
Днем 16 января на выезде из Уфы промышленная емкость сорвалась с креплений грузовика и рухнула на соседний автомобиль. ДТП произошло на Затонском кольце. Пострадавших нет, движение на участке затруднено.

Что произошло

Грузовой тягач Iveco перевозил крупногабаритную цистерну. Во время движения по кольцевой развязке емкость упала на попутный серебристый Renault Logan.

Резервуар был пустым. Это спасло участников аварии: тяжелая конструкция лишь помяла капот и разбила лобовое стекло кроссовера, не продавив салон. Водитель легкового автомобиля травм не получил.

Причина ДТП

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По их предварительной версии, правила нарушил водитель Renault — 74-летний пенсионер.

Водитель кроссовера не соблюдал безопасный боковой интервал и слишком близко прижался к большегрузу. Предполагается, что автомобиль задел платформу трала, из-за чего крепления груза лопнули и цистерна скатилась на дорогу.

Ситуация с безопасностью грузовых перевозок в регионе остается на контроле у надзорных ведомств после серии резонансных аварий прошлого года. Осенью 2025 года на улице Новоженова в микрорайоне Сипайлово произошла массовая авария из-за отказа тормозной системы у самосвала. Грузовик столкнулся с 11 автомобилями, в результате чего два человека скончались на месте происшествия.

Еще один трагический случай с участием спецтехники был зафиксирован в октябре 2025 года вблизи ТРЦ «Планета». Тогда водитель автоцистерны, пытаясь избежать столкновения с общественным транспортом, выехал на пешеходную зону. В результате наезда большегруза погибла молодая женщина.

