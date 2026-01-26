В Уфе на улице Мелеузовской сгорел Nissan X-Trail

В Уфе на улице Мелеузовской произошел пожар в частном гараже. Огнем уничтожен автомобиль Nissan X-Trail. Пострадавших нет, причины выясняются.

Днем 26 января пожарные расчеты выехали по тревоге в частный сектор Уфы. В гараже на улице Мелеузовской загорелся автомобиль. Спасатели потушили огонь, но машина восстановлению не подлежит. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС днем. Очевидцы заметили дым, идущий из частного гаража. Когда пожарные прибыли на место, внутри бокса открытым пламенем горел кроссовер Nissan X-Trail.

Сотрудники МЧС оперативно подали стволы на тушение, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. Пожар ликвидировали, но спасти имущество не удалось: автомобиль выгорел полностью, стены гаража сильно закоптились изнутри. Владельца в момент возгорания внутри не было, никто не пострадал.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС. Они осматривают место происшествия, чтобы установить точную причину пожара. Специалисты рассматривают две основные версии: неисправность систем самого автомобиля (например, короткое замыкание электропроводки) или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации гаража.

Как не сгореть

Зимой риск пожаров в автомобилях и гаражах возрастает. Чтобы сохранить имущество, спасатели рекомендуют водителям соблюдать три правила: во-первых, не использовать самодельные обогреватели для прогрева помещения; во-вторых, регулярно проверять исправность электропроводки в гараже; в-третьих, не утеплять моторный отсек горючими материалами, которые могут вспыхнуть от контакта с горячими деталями двигателя.

Похожие инциденты

Это уже второй случай возгорания автомобиля в Уфе за последние дни. 24 января пожарные тушили легковушку, загоревшуюся на парковке у торгового центра. В том инциденте водитель и пассажиры также успели эвакуироваться и не пострадали.

В целом с начала 2026 года статистика пожаров в регионе остается тревожной. По данным Госкомитета РБ по ЧС, только с 1 по 18 января в Башкирии произошло 230 техногенных пожаров. Жертвами огня стали 11 человек.

Один из самых трагичных случаев произошел в новогодние каникулы, 4 января, в СНТ «Озерки» под Уфой. Там загорелся жилой дом с мансардой. Спасатели обнаружили на пепелище погибшую женщину, а мужчину с ожогами и травмами доставили в больницу.