В Уфе на улице Ахметова столкнулись четыре автомобиля: пострадала женщина

В Ленинском районе Уфы произошло массовое ДТП. Водитель «Лады Гранты» выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, женщина госпитализирована.

В отделе ГИБДД по Уфе сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 23 января в микрорайоне Затон. Инцидент был зафиксирован напротив дома № 326 по улице Ахметова.

По материалам ведомства, 42-летняя женщина управляла автомобилем «Лада Гранта». Она двигалась со стороны Миловского шоссе в направлении улицы Шмидта. В ходе движения водитель допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного потока транспорта.

На встречной полосе произошло первое столкновение — «Гранта» ударила автомобиль «Лада Веста», которым управлял 35-летний мужчина. От удара отечественную легковушку отбросило на другие транспортные средства, двигавшиеся в попутном направлении с «Вестой».

Механические повреждения получили кроссовер «Москвич 3» под управлением 37-летнего водителя и фургон Ford Transit, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Таким образом, участниками инцидента стали четыре транспортных средства.

В результате аварии травмы получила водитель «Лады Гранты». Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Остальные участники дорожного инцидента за медицинской помощью не обращались.

Сотрудники Госавтоинспекции начали административное расследование по факту произошедшего. Им предстоит установить все обстоятельства и причины, которые привели к потере управления автомобилем и выезду на встречную полосу.

Ранее, 21 января, еще одна серьезная авария произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» вблизи Уфы. Водитель автомобиля Nissan Terrano совершил наезд на грузовик MAN, который стоял на обочине. В том происшествии травмы получили 45-летняя женщина-водитель и ее 9-летний сын.

Также 23 января на автодороге в Уфимском районе был зафиксирован инцидент с участием грузового транспорта. С автомобиля КАМАЗ во время движения упала металлическая балка, повредившая встречный легковой автомобиль. Пострадал 16-летний пассажир легковушки, у него диагностирован ушиб.