Происшествия

В Уфе на подземной парковке гипермаркета загорелась «Лада Калина»

В Уфе на подземной парковке гипермаркета ликвидировано возгорание автомобиля Lada Kalina. Пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются дознавателем МЧС.
авто после пожара
©МЧС по Башкирии

Сообщение о задымлении в здании гипермаркета на улице Сипайловской поступило в экстренные службы накануне вечером. Очевидцы сообщили, что источник дыма находится на цокольном этаже, где расположена парковочная зона.

Прибывшие на место вызова пожарные расчеты установили, что горит автомобиль марки «Лада Калина». Огонь охватил моторный отсек и салон транспортного средства. Существовала угроза распространения пламени на автомобили, припаркованные рядом.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Благодаря своевременным действиям спасателей соседние транспортные средства не получили повреждений. Сам автомобиль Lada Kalina получил значительные повреждения.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, которому предстоит установить точные причины и обстоятельства возникновения пожара.

Подобные инциденты фиксировались в Уфе и ранее. В середине декабря 2025 года издание News-Bash.ru сообщало о возгорании автомобиля такси Renault Logan на улице Комсомольской. Машина загорелась во время движения, водитель успел покинуть салон, но автомобиль полностью сгорел.

Еще один случай произошел 16 декабря на улице Кольцевой, где загорелся автомобиль ИЖ-2126. В результате того происшествия пострадал 75-летний владелец машины, который получил ожоги при попытке самостоятельно справиться с огнем.

Похожие записи
25.01.2026
Происшествия

Спасатели Уфы разрезали металлический гараж, чтобы достать трех замерзающих щенков

спасатели за работой
Животные спрятались от холода в узком проеме и не смогли выбраться самостоятельно. Спасателям пришлось деформировать стену гаража гидравлическим инструментом.
24.01.2026
Новости

Власти Башкирии отдали землю у памятника Салавату Юлаеву под термальный комплекс

внутри русской бани
У подножия памятника Салавату Юлаеву появится крупный банный комплекс за 2 млрд рублей. Землю без торгов получили бизнесмены, чей прошлый проект в Тюмени превратился в ледяную глыбу после мощного пожара.
24.01.2026
Происшествия

В Уфе на улице Ахметова столкнулись четыре автомобиля: пострадала женщина

авто после дтп
В Ленинском районе Уфы произошло массовое ДТП. Водитель «Лады Гранты» выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, женщина госпитализирована.
22.01.2026
Криминал

Экспертиза подтвердила невменяемость отца, выбросившего дочь из окна в Уфе

арест преступника
Психиатрическая экспертиза установила, что 34-летний мужчина не осознавал свои действия. Уголовное дело передано в суд для назначения принудительного лечения.
18.01.2026
Происшествия

В Уфе сожители устроили драку и повредили лифт в новостройке

драка в лифте
Конфликт между тремя жильцами съемной квартиры в микрорайоне Яркий перерос в потасовку, в результате которой пострадала девушка, а лифт оказался сломан. Полиция проводит проверку.
18.01.2026
Криминал

Пенсионерка из Уфы лишилась более миллиона рублей после звонков лжеинвесторов

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
69-летняя пенсионерка из Уфы стала жертвой аферистов, поверив в обещания легкого заработка в интернете. В результате она потеряла свыше 1 миллиона рублей.
