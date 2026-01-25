В Уфе на подземной парковке гипермаркета загорелась «Лада Калина»

В Уфе на подземной парковке гипермаркета ликвидировано возгорание автомобиля Lada Kalina. Пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются дознавателем МЧС.

Сообщение о задымлении в здании гипермаркета на улице Сипайловской поступило в экстренные службы накануне вечером. Очевидцы сообщили, что источник дыма находится на цокольном этаже, где расположена парковочная зона.

Прибывшие на место вызова пожарные расчеты установили, что горит автомобиль марки «Лада Калина». Огонь охватил моторный отсек и салон транспортного средства. Существовала угроза распространения пламени на автомобили, припаркованные рядом.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Благодаря своевременным действиям спасателей соседние транспортные средства не получили повреждений. Сам автомобиль Lada Kalina получил значительные повреждения.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, которому предстоит установить точные причины и обстоятельства возникновения пожара.

Подобные инциденты фиксировались в Уфе и ранее. В середине декабря 2025 года издание News-Bash.ru сообщало о возгорании автомобиля такси Renault Logan на улице Комсомольской. Машина загорелась во время движения, водитель успел покинуть салон, но автомобиль полностью сгорел.

Еще один случай произошел 16 декабря на улице Кольцевой, где загорелся автомобиль ИЖ-2126. В результате того происшествия пострадал 75-летний владелец машины, который получил ожоги при попытке самостоятельно справиться с огнем.