В Уфе на детской площадке под подростками провалился батут

Уфимский школьник оказался на больничной койке с переломом голени и сотрясением мозга. Батут на детской площадке просто сложился под ним, как карточный домик. Теперь мать ищет виновных, а сам аттракцион загадочно исчез.

В Уфе 14-летний Владислав госпитализирован с закрытым переломом двух костей голени и сотрясением мозга после того, как под ним провалился батут на детской площадке в Кировском районе. Подростку провели операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей в стационаре, пишет Lenta.

Школьник с друзьями гулял на детской площадке, где нашли батут. На опубликованных в сети кадрах видно, что одновременно на батуте находились четыре ребенка, еще двое стояли рядом и наблюдали. В определенный момент конструкция рухнула под ногами одного из подростков.

Помимо перелома двух костей голени и сотрясения, у мальчика диагностированы множественные ссадины и синяки. Врачи провели экстренную операцию. По словам матери пострадавшего, восстановление потребует длительного времени.

После происшествия аттракцион исчез с детской площадки. Мать подростка написала заявление в полицию и требует проверки местной администрации, отвечающей за содержание детских площадок. Женщина считает, что администрация района должна нести ответственность за безопасность игровых сооружений.

Это не первое происшествие с батутом в Уфе. В августе 2025 года в микрорайоне Затон из-за сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. Пятилетняя девочка получила перелом свода черепа, кровоизлияние в мозг и переломы позвонков. Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение владелице батута, которая установила аттракцион на детской площадке незаконно, без необходимых разрешений и с нарушением требований безопасности.