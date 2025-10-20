В Уфе на детской площадке под подростками провалился батут

В Уфе 14-летний Владислав госпитализирован с закрытым переломом двух костей голени и сотрясением мозга после того, как под ним провалился батут на детской площадке в Кировском районе. Подростку провели операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей в стационаре, пишет Lenta.
Школьник с друзьями гулял на детской площадке, где нашли батут. На опубликованных в сети кадрах видно, что одновременно на батуте находились четыре ребенка, еще двое стояли рядом и наблюдали. В определенный момент конструкция рухнула под ногами одного из подростков.
Помимо перелома двух костей голени и сотрясения, у мальчика диагностированы множественные ссадины и синяки. Врачи провели экстренную операцию. По словам матери пострадавшего, восстановление потребует длительного времени.
После происшествия аттракцион исчез с детской площадки. Мать подростка написала заявление в полицию и требует проверки местной администрации, отвечающей за содержание детских площадок. Женщина считает, что администрация района должна нести ответственность за безопасность игровых сооружений.
Это не первое происшествие с батутом в Уфе. В августе 2025 года в микрорайоне Затон из-за сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. Пятилетняя девочка получила перелом свода черепа, кровоизлияние в мозг и переломы позвонков. Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение владелице батута, которая установила аттракцион на детской площадке незаконно, без необходимых разрешений и с нарушением требований безопасности.
По статистике, 90% травм при прыжках на батуте приходится на детей в возрасте от 5 до 15 лет. Наиболее частыми причинами травм являются нахождение нескольких детей на батуте одновременно (75% случаев), падения (27–39%) и прямой контакт с пружинами или рамой (20%). Согласно российскому законодательству, все батуты должны соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 и иметь декларацию о соответствии. При установке надувных конструкций необходимо учитывать вероятность отрыва креплений под воздействием ветра и правильно закреплять оборудование.