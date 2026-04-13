В Уфе мужчину порезали ножом возле банкомата в продуктовом магазине

Поздним вечером 11 апреля в сетевом супермаркете на улице Габдуллы Амантая в уфимском районе Зелёная Роща произошла поножовщина. Конфликт разгорелся прямо у банкомата внутри торгового зала. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Очевидцы сняли последствия на видео и выложили записи в социальные сети. На кадрах видно: площадка возле банкомата покрыта кровью, на поверхностях остались отпечатки рук. Судя по их расположению, пострадавший сопротивлялся нападавшему.

В МВД заявили, что всех участников установили.

«В ближайшее время будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Состояние раненого на момент публикации не уточняется.

Это не первый подобный случай в Уфе в этом году. 7 февраля 2026 года 15-летний подросток проник в общежитие Башкирского государственного медицинского университета и напал на иностранных студентов. Троих он ранил ножом, ещё трое пострадали в ходе конфликта — среди них четверо граждан Индии. Нападавшего задержали. Следственный комитет возбудил против него дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Похожие записи
13.04.2026
Новости

Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного
13.04.2026
Происшествия

В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
12.04.2026
Происшествия

Жительница Уфы упала с третьего этажа при мытье окон

59-летняя жительница Уфы сорвалась с карниза третьего этажа во время мытья окон 11 апреля. Спасатели сняли пострадавшую с козырька подъезда и передали скорой помощи.
10.04.2026
Происшествия

Ураганный ветер в Уфе повалил деревья и разрушил облицовку жилого дома

В Уфе 10 апреля сильный ветер обрушил часть облицовки жилого дома в Сипайлово, повредил несколько припаркованных автомобилей и повалил деревья — в том числе на территории педагогического вуза и на улице Гафури.
