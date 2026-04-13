В Уфе мужчину порезали ножом возле банкомата в продуктовом магазине

Поздним вечером 11 апреля в сетевом супермаркете на улице Габдуллы Амантая в уфимском районе Зелёная Роща произошла поножовщина. Конфликт разгорелся прямо у банкомата внутри торгового зала. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Очевидцы сняли последствия на видео и выложили записи в социальные сети. На кадрах видно: площадка возле банкомата покрыта кровью, на поверхностях остались отпечатки рук. Судя по их расположению, пострадавший сопротивлялся нападавшему.

В МВД заявили, что всех участников установили.

«В ближайшее время будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Состояние раненого на момент публикации не уточняется.

Это не первый подобный случай в Уфе в этом году. 7 февраля 2026 года 15-летний подросток проник в общежитие Башкирского государственного медицинского университета и напал на иностранных студентов. Троих он ранил ножом, ещё трое пострадали в ходе конфликта — среди них четверо граждан Индии. Нападавшего задержали. Следственный комитет возбудил против него дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.