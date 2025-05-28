В Уфе мужчина ударил ребёнка, а затем нокаутировал дедушку одним ударом

В Уфе произошла дикая история — мужчина напал на маленького мальчика, а когда на помощь внуку кинулся дедушка, отправил старика в глухой нокаут. Видео с камер наблюдения опубликовал ТГ-канал «Честный репортаж».

Всё случилось в микрорайоне Инорс. На кадрах видно, как горожанин с расстёгнутыми брюками сначала угрожает ребёнку, а потом бьёт его. Спустя время дед пытается заступиться за внука — и получает такой удар, что падает как подкошенный.

После этого к избиению подключаются ещё несколько мужчин.

Жители требуют от полиции жёсткого наказания. Правоохранители пока молчат, но видео уже в следственных органах.

— Ждём видео с извинениями из зала суда! – пишет в соцсетях Гульнара.

— Даже если дети во дворе поругались, возможно 1 класс, ты должен был научить своего, отвечать и давать сдачу, а не сопли ему вытирать. Так потом и получишь люлей от него же, — считает Мария.

— Предыстория понятна! Ищете тут подмогу??? Пацан наехал на ребенка этого мужика, мужик на словах пояснил что трогать его дитя не нужно, а пацан пошел жаловаться деду, и далее сами виновники торжества оказались терпилами, — написал Азат.

— Так там говорят все наоборот было. Типа от мальчика этого все уже устали, он всех детей там мучает. Ему сделали замечание, он пошел за дедом. А дед вышел бухой и сразу удары начал наносить, — утверждает Артур.

— Ребёнка трогать не нужно было, надо было на глазах у мелкого его родителей обучить манерам, чтобы мелкий на всю жизнь запомнил, что можно говорить, а что нет, — написал Vladimir.

— В одной из групп писали, что появился материал и комментарии другой стороны конфликта с ребёнком у подъезда.