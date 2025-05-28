В Уфе мужчина ударил ребёнка, а затем нокаутировал дедушку одним ударом

В Уфе произошла дикая история — мужчина напал на маленького мальчика, а когда на помощь внуку кинулся дедушка, отправил старика в глухой нокаут. Видео с камер наблюдения опубликовал ТГ-канал «Честный репортаж».
Всё случилось в микрорайоне Инорс. На кадрах видно, как горожанин с расстёгнутыми брюками сначала угрожает ребёнку, а потом бьёт его. Спустя время дед пытается заступиться за внука — и получает такой удар, что падает как подкошенный.
После этого к избиению подключаются ещё несколько мужчин.
Жители требуют от полиции жёсткого наказания. Правоохранители пока молчат, но видео уже в следственных органах.
— Ждём видео с извинениями из зала суда! – пишет в соцсетях Гульнара.
— Даже если дети во дворе поругались, возможно 1 класс, ты должен был научить своего, отвечать и давать сдачу, а не сопли ему вытирать. Так потом и получишь люлей от него же, — считает Мария.
— Предыстория понятна! Ищете тут подмогу??? Пацан наехал на ребенка этого мужика, мужик на словах пояснил что трогать его дитя не нужно, а пацан пошел жаловаться деду, и далее сами виновники торжества оказались терпилами, — написал Азат.
— Так там говорят все наоборот было. Типа от мальчика этого все уже устали, он всех детей там мучает. Ему сделали замечание, он пошел за дедом. А дед вышел бухой и сразу удары начал наносить, — утверждает Артур.
— Ребёнка трогать не нужно было, надо было на глазах у мелкого его родителей обучить манерам, чтобы мелкий на всю жизнь запомнил, что можно говорить, а что нет, — написал Vladimir.
— В одной из групп писали, что появился материал и комментарии другой стороны конфликта с ребёнком у подъезда.
Марат, мужчина, что на видео агрессивно «наехал» на ребенка представив так свою позицию. Вкратце. Мальчишка, гостивший у дедушки каким-то образом словесно нападает на сына Марата, грозив переломать ему руки. Возможно детский никчемный конфликт, но Марат реагирует эмоционально и всё же словесно доносит свои негодования на ребенка. Физического взаимодействия на ребенка не было, это подтверждает сам ребенок на видео. Выбежал дедушка, и понятное дело, впопыхах побежал заступаться за внука. Попытки ударов он стал совершать первый, бой ожидаемо проиграл. После этого, по словам очевидцев стороны словесно урегулировали ситуацию. Но через некоторое время прибыл отец с мамой пострадавшего ребенка, которые стали в физической форме разговаривать с Маратом. К концу вроде снова удалось прийти к мирному урегулированию. Но сегодня отец ребенка заявил, что Марат ему должен 50к, ибо вопрос не замять, и видео уже с другого ракурса! Везде разная информация, где правда, — пишет Семен.