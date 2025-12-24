В Уфе мужчина спас подростка от нападения собаки в подъезде на Борисоглебской

Инцидент зафиксировала камера «Умного домофона». Видеозапись опубликовал телеканал UTV. На кадрах видно, как школьник бежит по лестничной клетке, пытаясь оторваться от преследующей его собаки.
Животное настигло мальчика у самого выхода из подъезда и повалило на землю. В этот момент в ситуацию вмешались двое мужчин — они отогнали пса, предотвратив серьезные травмы.
Проблема самовыгула
Владелец животного вышел к подъезду уже после того, как нападение было остановлено. По словам жильцов дома, мужчина систематически нарушает правила содержания питомца. Соседи утверждают, что собака регулярно гуляет без поводка и намордника, пугая прохожих. Коллективные жалобы участковому ситуацию пока не изменили.
Сейчас за выгул собак без намордника и поводка в общественных местах КоАП Башкирии предусматривает штраф для граждан от 2000 до 4000 рублей.
Статистика и законы
Ситуация с нападениями животных в регионе ухудшается. По данным властей, только за январь и февраль 2025 года за медицинской помощью после укусов обратились 916 жителей республики. Это на 23% больше показателей прошлого года. Рост числа жалоб фиксирует и система «Инцидент Менеджмент».
Похожие случаи происходят регулярно. В июле 2025 года в Альшеевском районе домашняя овчарка, привезенная хозяевами из Уфы, сорвалась с цепи и напала на 9-летнюю девочку. А летом 2024 года аналогичное нападение произошло на улице Севастопольской.
На этом фоне депутаты Курултая готовят поправки в законодательство. Парламентарии предлагают признать собак источником повышенной опасности. Если закон примут, пострадавшим не придется доказывать вину хозяина в суде для получения компенсации — сам факт нападения станет достаточным основанием для выплат.