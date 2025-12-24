В Уфе мужчина спас подростка от нападения собаки в подъезде на Борисоглебской

Житель Черниковки спас подростка от нападения собаки в доме на улице Борисоглебской. Агрессивное животное без намордника загнало ребенка в угол и сбило с ног, владелец пса появился лишь после инцидента.

Инцидент зафиксировала камера «Умного домофона». Видеозапись опубликовал телеканал UTV. На кадрах видно, как школьник бежит по лестничной клетке, пытаясь оторваться от преследующей его собаки.

Животное настигло мальчика у самого выхода из подъезда и повалило на землю. В этот момент в ситуацию вмешались двое мужчин — они отогнали пса, предотвратив серьезные травмы.

Проблема самовыгула

Владелец животного вышел к подъезду уже после того, как нападение было остановлено. По словам жильцов дома, мужчина систематически нарушает правила содержания питомца. Соседи утверждают, что собака регулярно гуляет без поводка и намордника, пугая прохожих. Коллективные жалобы участковому ситуацию пока не изменили.

Сейчас за выгул собак без намордника и поводка в общественных местах КоАП Башкирии предусматривает штраф для граждан от 2000 до 4000 рублей.

Статистика и законы

Ситуация с нападениями животных в регионе ухудшается. По данным властей, только за январь и февраль 2025 года за медицинской помощью после укусов обратились 916 жителей республики. Это на 23% больше показателей прошлого года. Рост числа жалоб фиксирует и система «Инцидент Менеджмент».

Похожие случаи происходят регулярно. В июле 2025 года в Альшеевском районе домашняя овчарка, привезенная хозяевами из Уфы, сорвалась с цепи и напала на 9-летнюю девочку. А летом 2024 года аналогичное нападение произошло на улице Севастопольской.

На этом фоне депутаты Курултая готовят поправки в законодательство. Парламентарии предлагают признать собак источником повышенной опасности. Если закон примут, пострадавшим не придется доказывать вину хозяина в суде для получения компенсации — сам факт нападения станет достаточным основанием для выплат.