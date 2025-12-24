0
Происшествия

В Уфе мужчина спас подростка от нападения собаки в подъезде на Борисоглебской

Житель Черниковки спас подростка от нападения собаки в доме на улице Борисоглебской. Агрессивное животное без намордника загнало ребенка в угол и сбило с ног, владелец пса появился лишь после инцидента.
нападение собаки на подростка
Инцидент зафиксировала камера «Умного домофона». Видеозапись опубликовал телеканал UTV. На кадрах видно, как школьник бежит по лестничной клетке, пытаясь оторваться от преследующей его собаки.

Животное настигло мальчика у самого выхода из подъезда и повалило на землю. В этот момент в ситуацию вмешались двое мужчин — они отогнали пса, предотвратив серьезные травмы.

Проблема самовыгула

Владелец животного вышел к подъезду уже после того, как нападение было остановлено. По словам жильцов дома, мужчина систематически нарушает правила содержания питомца. Соседи утверждают, что собака регулярно гуляет без поводка и намордника, пугая прохожих. Коллективные жалобы участковому ситуацию пока не изменили.

Сейчас за выгул собак без намордника и поводка в общественных местах КоАП Башкирии предусматривает штраф для граждан от 2000 до 4000 рублей.

Статистика и законы

Ситуация с нападениями животных в регионе ухудшается. По данным властей, только за январь и февраль 2025 года за медицинской помощью после укусов обратились 916 жителей республики. Это на 23% больше показателей прошлого года. Рост числа жалоб фиксирует и система «Инцидент Менеджмент».

Похожие случаи происходят регулярно. В июле 2025 года в Альшеевском районе домашняя овчарка, привезенная хозяевами из Уфы, сорвалась с цепи и напала на 9-летнюю девочку. А летом 2024 года аналогичное нападение произошло на улице Севастопольской.

На этом фоне депутаты Курултая готовят поправки в законодательство. Парламентарии предлагают признать собак источником повышенной опасности. Если закон примут, пострадавшим не придется доказывать вину хозяина в суде для получения компенсации — сам факт нападения станет достаточным основанием для выплат.

Похожие записи
0
24.12.2025
Происшествия

В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

сумка скорой помощи
Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Уфе парковки в центре станут бесплатными с 31 декабря по 11 января

буклет на лобовом стекле авто
С 31 декабря по 11 января водители могут бесплатно оставлять машины в зоне платной парковки. Деньги за стоянку не будут списывать все новогодние каникулы.
0
23.12.2025
Новости

Мэр Уфы показал сгенерированное нейросетью фото с главами районов

новогодняя открытками с главами районов Уфы
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором он и семь глав районов города представлены в зимней одежде на фоне леса.
0
21.12.2025
Экономика

Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

строящийся дом
С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад.
0
20.12.2025
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

спасатели на месте происшествия
Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить.
0
20.12.2025
Новости

В Уфе на Первомайской появился памятник архитектору Маргарите Куприяновой

маргарита Куприянова
В декабре 2025 года в Черниковке установили бронзовую скульптуру главного архитектора района Маргариты Куприяновой. Памятник находится на аллее рядом с площадью Орджоникидзе, в окружении знаменитых «восьмиэтажек».
0
18.12.2025
Происшествия

Второй случай за неделю: в Уфе упал лифт с людьми в доме на улице Цюрупы

спасатели на месте происшествия
В Уфе в доме на улице Цюрупы, 78 сорвался лифт. В кабине находились три человека: двое мужчин и женщина. Это второй случай падения лифта в городе за неделю.
0
18.12.2025
Новости

Мэр Уфы вошел в тройку лидеров рейтинга градоначальников России по итогам года

Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев занял третье место в итоговом национальном рейтинге мэров за 2025 год. Лидерами списка стали главы Грозного и Москвы.
