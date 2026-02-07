В Уфе мужчина с ножом ранил четверых студентов БГМУ и полицейского

В Уфе мужчина с ножом ворвался в общежитие БГМУ на улице Репина. Ранены четверо студентов и сотрудник полиции, нападавший задержан силовиками.

7 февраля в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Черниковке неизвестный напал на учащихся. В результате конфликта и штурма пострадали пять человек, нападавшего задержали силовики.

Что произошло на улице Репина, 6

По данным портала UFA1, вооруженный ножом мужчина проник в общежитие № 6. Очевидцы сообщили, что он бегал по коридорам и нападал на жильцов. Вахтеры и студенты вызвали наряд полиции.

Прибывшие сотрудники МВД попытались обезвредить нарушителя, но он оказал активное сопротивление. Прежде чем силовики надели на него наручники, он успел нанести ножевые ранения нескольким людям. Сейчас территорию здания оцепили, на месте работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить личность задержанного и причины нападения.

Состояние раненых студентов и сотрудника МВД

Медицинская помощь потребовалась пятерым людям. Четверо из них — студенты вуза, пятый — сотрудник полиции, участвовавший в задержании. Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

UPD: По данным SHOT, число пострадавших в результате нападения на общежитие в Уфе увеличилось до шести.

Среди пострадавших, по данным Телеграм-каналов, есть один ребёнок. Три человека госпитализированы в ГКБ №10: двое из них — в тяжёлом состоянии, один — в среднем. Ещё двоих «средних» отправили в ГКБ №18, а ребёнка — в ГДКБ №17, он также в состоянии средней степени тяжести.

История общежития №6 в Черниковке

Инцидент произошел в относительно новом корпусе университета. Здание бывшего профессионального училища № 5 реконструировали и открыли в качестве общежития БГМУ в ноябре 2022 года. Оно рассчитано на 650 мест и входит в состав северного кампуса вуза, где проживают преимущественно иностранные студенты.

Предыдущие конфликты в общежитиях БГМУ

Это не первый конфликт в общежитиях медуниверситета за последние три года. Летом 2024 года полиция задержала 15 человек после массовой драки иностранных студентов на улице Пушкина. Тогда причиной стал денежный долг.

В октябре 2023 года в другой корпус вуза ворвался полностью раздетый мужчина. Он крушил мебель и нападал на студентов, пока его не скрутили охранники и сами жильцы.