В Уфе мужчина поджёг знакомую за то, что та не захотела продолжить застолье

В Уфе 45-летний рецидивист после застолья поджёг свою знакомую, потому что та ушла спать. Мужчина сам потушил пламя, но скорую вызвал только через несколько часов.

В Уфе задержали 45‑летнего мужчину по подозрению в поджоге знакомой. Об этом сообщила пресс‑служба МВД по Башкирии. Женщина сейчас помещена в больницу с ожогами разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемый арестован.

По предварительным данным, пара вместе распивала алкоголь. Женщина легла спать, это разозлило её собутыльника. Он пытался разбудить её, затем плеснул на неё горючую смесь из бутылки и поджёг. Одежда вспыхнула. Мужчина потушил огонь одеялом.

Скорую помощь он вызвал только спустя несколько часов. Пострадавшую доставили в больницу. Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.