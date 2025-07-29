В Уфе мужчина поджёг подъезд дома, где год назад погиб человек при пожаре

Жители многоэтажки в уфимском Инорсе живут в страхе из-за соседа, который поджёг подъезд. Мужчину поймали с поличным благодаря камерам, но через несколько дней он вернулся домой. Год назад в этом же доме при пожаре погиб человек

«Огненный перформанс» в пять утра устроил жителям многоэтажки в Инорсе их собственный сосед. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, мужчина поджёг тряпки в общем коридоре, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать 14 человек, ещё 40 выбежали на улицу самостоятельно.

Для жителей дома это не просто хулиганство, а настоящая головная боль. Дело в том, что в прошлом году в этом же подъезде уже был страшный пожар, в котором погиб человек. После той трагедии жильцы установили на этажах камеры видеонаблюдения.

Именно благодаря им «факира в трусах», как его прозвали в сети, и удалось поймать с поличным. Однако радость соседей была недолгой. Через несколько дней поджигатель спокойно вернулся в свою квартиру.

Теперь люди боятся за свои жизни и не понимают, как им быть. Сосед, склонный к пиромании, снова живёт с ними за стенкой, и никто не может гарантировать, что он не повторит свою выходку.