В Уфе мужчина избил 9-летнего мальчика из-за детской ссоры

В отдел полиции доставили мужчину, который, по предварительным данным, избил 9-летнего мальчика на улице Кольцевой, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент, который произошел 3 августа, зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина догоняет ребёнка и наносит ему удары ногой и пластиковой палкой.
Как выяснилось, всему виной стала ссора между этим мальчиком и 7-летней дочерью нападавшего. Девочка пожаловалась отцу, и тот решил устроить самосуд.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ему может грозить серьёзное наказание. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а прокуратура взяла ход расследования под особый контроль. Кроме того, надзорное ведомство проведёт собственную проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.