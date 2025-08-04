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В Уфе мужчина избил 9-летнего мальчика из-за детской ссоры

В Уфе задержали мужчину, который жестоко избил 9-летнего мальчика после ссоры с его дочерью на детской площадке. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
мужчина избил ребенка
© «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан» / Telegram

В отдел полиции доставили мужчину, который, по предварительным данным, избил 9-летнего мальчика на улице Кольцевой, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент, который произошел 3 августа, зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина догоняет ребёнка и наносит ему удары ногой и пластиковой палкой.

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Как выяснилось, всему виной стала ссора между этим мальчиком и 7-летней дочерью нападавшего. Девочка пожаловалась отцу, и тот решил устроить самосуд.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ему может грозить серьёзное наказание. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а прокуратура взяла ход расследования под особый контроль. Кроме того, надзорное ведомство проведёт собственную проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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