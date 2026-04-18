0
13 часов
Происшествия

В Уфе мусоровоз опрокинулся и врезался в бетонную стену

В Советском районе Уфы 17 апреля мусоровоз на базе «КамАЗа» опрокинулся при повороте и ударился о бетонную стену. Водитель не пострадал.
камаз опрокинулся
©ГАИ по Башкирии

17 апреля в Советском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза на базе «КамАЗа». Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

За рулём находился 33-летний водитель. По данным ГИБДД, он двигался по улице Карла Маркса в направлении Вокзальной улицы и намеревался выполнить правый поворот. В этот момент тяжёлый грузовик потерял устойчивость и пошёл в занос, что повлекло за собой опрокидывание. После этого машина столкнулась с бетонным ограждением.

Обошлось без пострадавших — ни водитель, ни третьи лица травм не получили. Однако сам «КамАЗ» получил значительные механические повреждения.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Напомним, в октябре 2025 года в Уфе произошло резонансное ДТП с участием другого крупнотоннажного грузовика. 15 октября на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза, и он на скорости столкнулся с 11 автомобилями. Три человека погибли, восемь пострадали.

В том же месяце в столице республики вновь произошла авария с участием мусоровоза. 23 октября 2025 года на улице 50-летия Октября возле «Тинькофф Холла» столкнулись мусоровоз и польский трамвай Pesa Fokstrot. Водитель мусоровоза в результате столкновения выпал из кабины и оказался зажат между мусоровозом и трамваем снаружи. Спасателям удалось его деблокировать — мужчина от госпитализации отказался, — сообщил Telegram-канал Mash Batash.

14 апреля 2026 года в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием грузовых автомобилей. В Белорецком районе на автодороге Уфа–Инзер–Белорецк 25-летний водитель грузовика «Ман» не справился с управлением, допустил опрокидывание и столкнулся со встречным автомобилем аналогичной марки под управлением 49-летнего водителя. Оба водителя погибли. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники УГИБДД и ЭКЦ МВД по РБ.

11 апреля 2026 года на Нагаевском шоссе в Уфе водитель цементовоза DAF, выезжая на Нагаевское шоссе, врезался в отбойник. От удара полуприцеп опрокинулся на двигавшийся рядом Range Rover, в салоне которого находились двое детей. Водитель и оба ребёнка были госпитализированы.

0
18.04.2026
Криминал

В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

задержание подозреваемых
В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
0
18.04.2026
Происшествия

В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

грузовик эвакуатор
Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.
0
16.04.2026
Новости

Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

девушка с котом рядом с радиатором отопления
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
0
16.04.2026
Здоровье

В Уфе с начала весны от клещей пострадали 44 горожанина

клещ на ветке
С начала весны 2026 года в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 44 жителя, больше половины из которых — дети. Мэрия города объяснила, где чаще всего происходят встречи с членистоногими, и рассказала о мерах защиты.
0
15.04.2026
Новости

В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

ФССП по Башкирии
В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п.
0
13.04.2026
Новости

Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

название улиц в Уфе
Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного
0
13.04.2026
Происшествия

В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

вертолет санавиации
Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
0
13.04.2026
Происшествия

В Уфе мужчину порезали ножом возле банкомата в продуктовом магазине

поножовщина возле банкомата
Поздним вечером 11 апреля в сетевом супермаркете на улице Габдуллы Амантая в уфимском районе Зелёная Роща произошла поножовщина. Конфликт разгорелся прямо у банкомата внутри торгового зала.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.