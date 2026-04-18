В Уфе мусоровоз опрокинулся и врезался в бетонную стену

В Советском районе Уфы 17 апреля мусоровоз на базе «КамАЗа» опрокинулся при повороте и ударился о бетонную стену. Водитель не пострадал.

17 апреля в Советском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза на базе «КамАЗа». Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

За рулём находился 33-летний водитель. По данным ГИБДД, он двигался по улице Карла Маркса в направлении Вокзальной улицы и намеревался выполнить правый поворот. В этот момент тяжёлый грузовик потерял устойчивость и пошёл в занос, что повлекло за собой опрокидывание. После этого машина столкнулась с бетонным ограждением.

Обошлось без пострадавших — ни водитель, ни третьи лица травм не получили. Однако сам «КамАЗ» получил значительные механические повреждения.

Напомним, в октябре 2025 года в Уфе произошло резонансное ДТП с участием другого крупнотоннажного грузовика. 15 октября на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза, и он на скорости столкнулся с 11 автомобилями. Три человека погибли, восемь пострадали.

В том же месяце в столице республики вновь произошла авария с участием мусоровоза. 23 октября 2025 года на улице 50-летия Октября возле «Тинькофф Холла» столкнулись мусоровоз и польский трамвай Pesa Fokstrot. Водитель мусоровоза в результате столкновения выпал из кабины и оказался зажат между мусоровозом и трамваем снаружи. Спасателям удалось его деблокировать — мужчина от госпитализации отказался, — сообщил Telegram-канал Mash Batash.

14 апреля 2026 года в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием грузовых автомобилей. В Белорецком районе на автодороге Уфа–Инзер–Белорецк 25-летний водитель грузовика «Ман» не справился с управлением, допустил опрокидывание и столкнулся со встречным автомобилем аналогичной марки под управлением 49-летнего водителя. Оба водителя погибли. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники УГИБДД и ЭКЦ МВД по РБ.

11 апреля 2026 года на Нагаевском шоссе в Уфе водитель цементовоза DAF, выезжая на Нагаевское шоссе, врезался в отбойник. От удара полуприцеп опрокинулся на двигавшийся рядом Range Rover, в салоне которого находились двое детей. Водитель и оба ребёнка были госпитализированы.